Жарко: белорусский хоккей должен выйти на новый уровень к домашнему ЧМ-2021

Белорусский хоккей должен выйти на новый уровень к домашнему чемпионату мира 2021 года. Такую задачу поставил заместитель премьер-министра Василий Жарко перед новым руководителем ФХБ, подводя итоги конференции федерации, передает БЕЛТА .

Василий Жарко сказал, что страна живет хоккеем. Доказательством тому служит высокое посещение матчей минского «Динамо». «Однако национальная сборная покинула элитный дивизион. Конечно, итог выступления неудовлетворительный. Считаю, Семен Шапиро сделал многое за год, но он сам принял решение уйти в отставку , никто его к этому не подталкивал. Задача перед новым руководителем и всем белорусским хоккеем — как можно лучше подготовиться к домашнему чемпионату мира 2021 года. Для развития чемпионата будут созданы команды в Пинске, Орше, других городах. Необходимо, чтобы и минское „Динамо“ становилось костяком для национальной сборной. Из клуба должны приходить и тренеры, и игроки», — отметил он.

Вице-премьер подчеркнул перед всеми собравшимися на конференции, что времени на раскачку нет, надо приступать к работе и добиваться новых побед в отечественном хоккее.

Новым председателем ФХБ на отчетной конференции организации сегодня избран известный хоккеист Геннадий Савилов, который сменил на этом посту Семена Шапиро, руководившего белорусским хоккеем чуть более года.