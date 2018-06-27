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Жарко: белорусский хоккей должен выйти на новый уровень к домашнему ЧМ-2021
Белорусский хоккей должен выйти на новый уровень к домашнему чемпионату мира 2021 года. Такую задачу поставил заместитель премьер-министра Василий Жарко перед новым руководителем ФХБ, подводя итоги конференции федерации, передает
Василий Жарко сказал, что страна живет хоккеем. Доказательством тому служит высокое посещение матчей минского «Динамо». «Однако национальная сборная покинула элитный дивизион. Конечно, итог выступления неудовлетворительный. Считаю, Семен Шапиро сделал многое за год, но он сам принял
Вице-премьер подчеркнул перед всеми собравшимися на конференции, что времени на раскачку нет, надо приступать к работе и добиваться новых побед в отечественном хоккее.
Новым председателем ФХБ на отчетной конференции организации сегодня избран известный хоккеист Геннадий Савилов, который сменил на этом посту Семена Шапиро, руководившего белорусским хоккеем чуть более года.
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Вице-премьер подчеркнул перед всеми собравшимися на конференции, что времени на раскачку нет, надо приступать к работе и добиваться новых побед в отечественном...
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