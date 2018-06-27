ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-глава ФХБ Шапиро рассказал о пьяных хоккеистах и специфике работы Дэйва Льюиса

28.06.2018 13:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Семен Шапиро, в четверг подавший в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, рассказал о работе бывшего тренера сборной по хоккею Дэйва Льюиса и пьяных хоккеистах.

"Были случаи, когда хоккеисты приезжали в состоянии алкогольного опьянения. О чем можно говорить, если однажды команда возвращалась после матча с Латвией и пьяные игроки скатывались по ступенькам со второго этажа на первый. Им платят как взрослым, а играют и ведут они себя, словно дети", - сказал С.Шапиро на конференции ФХБ в четверг в Минске. Его цитирует портал tut.by.

Экс-глава ФХБ также заявил, что не мог расторгнуть с бывшим тренером сборной Беларуси по хоккею Д.Льюисом контракт из-за его специфичных условий. "Еще год назад ходили разговоры о специфике работы Дэйва Льюиса. У него был трехлетний контракт, который заключил не я. В случае разрыва нам пришлось бы выплатить ему всю оставшуюся зарплату. Это очень большие деньги. Расторгнуть договор я не мог, хотя, возможно, и следовало", - отметил он.

По словам С.Шапиро, по контракту Д.Льюис обязан был находиться в Беларуси только  100 дней. "Я неоднократно с ним общался, просил чаще бывать в стране, заниматься развитием молодых хоккеистов вместе с местными тренерами. Предупреждал Дэйва, что если он не будет плотнее работать с нашими игроками, это может плохо закончиться, но разговоры ни к чему не привели. У нас нет 500 000 хоккеистов, поэтому нужно заботиться о каждом талантливом игроке. Мне говорили, что Дэйв — настоящий профессионал. Но при этом видно, что мотиватор из Льюиса слабый", - подчеркнул экс-глава ФХБ.

Как сообщалось, на Чемпионате мира по хоккею 2018 года сборная Беларуси проиграла все семь матчей с общей разницей шайб 8-37 и заняла последнее место в своей группе. Команда впервые с 2004 года покинула элиту мирового хоккея. В 2019 году она сыграет в Дивизионе 1.

Главный тренер сборной Дэйв Льюис покинул команду еще в ходе Чемпионата мира.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко после ЧМ-2018 заявлял, что белорусской сборной с ее игрой не место в элитном дивизионе мирового хоккея.

Бывший губернатор Минской области С.Шапиро возглавил ФХБ в мае прошлого года. В четверг он подал в отставку. Пост главы ФХБ займет бывший хоккеист сборной Беларуси Геннадий Савилов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семен Шапиро, в четверг подавший в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, рассказал о работе бывшего тренера сборной по хоккею Дэйва Льюиса и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Lamborghini показала первый супергибрид. Но не всем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика