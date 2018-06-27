Экс-глава ФХБ Шапиро рассказал о пьяных хоккеистах и специфике работы Дэйва Льюиса

Семен Шапиро, в четверг подавший в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, рассказал о работе бывшего тренера сборной по хоккею Дэйва Льюиса и пьяных хоккеистах.

"Были случаи, когда хоккеисты приезжали в состоянии алкогольного опьянения. О чем можно говорить, если однажды команда возвращалась после матча с Латвией и пьяные игроки скатывались по ступенькам со второго этажа на первый. Им платят как взрослым, а играют и ведут они себя, словно дети", - сказал С.Шапиро на конференции ФХБ в четверг в Минске. Его цитирует портал tut.by .

Экс-глава ФХБ также заявил, что не мог расторгнуть с бывшим тренером сборной Беларуси по хоккею Д.Льюисом контракт из-за его специфичных условий. "Еще год назад ходили разговоры о специфике работы Дэйва Льюиса. У него был трехлетний контракт, который заключил не я. В случае разрыва нам пришлось бы выплатить ему всю оставшуюся зарплату. Это очень большие деньги. Расторгнуть договор я не мог, хотя, возможно, и следовало", - отметил он.

По словам С.Шапиро, по контракту Д.Льюис обязан был находиться в Беларуси только 100 дней. "Я неоднократно с ним общался, просил чаще бывать в стране, заниматься развитием молодых хоккеистов вместе с местными тренерами. Предупреждал Дэйва, что если он не будет плотнее работать с нашими игроками, это может плохо закончиться, но разговоры ни к чему не привели. У нас нет 500 000 хоккеистов, поэтому нужно заботиться о каждом талантливом игроке. Мне говорили, что Дэйв — настоящий профессионал. Но при этом видно, что мотиватор из Льюиса слабый", - подчеркнул экс-глава ФХБ.

Как сообщалось, на Чемпионате мира по хоккею 2018 года сборная Беларуси проиграла все семь матчей с общей разницей шайб 8-37 и заняла последнее место в своей группе. Команда впервые с 2004 года покинула элиту мирового хоккея. В 2019 году она сыграет в Дивизионе 1.

Главный тренер сборной Дэйв Льюис покинул команду еще в ходе Чемпионата мира.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко после ЧМ-2018 заявлял, что белорусской сборной с ее игрой не место в элитном дивизионе мирового хоккея.

Бывший губернатор Минской области С.Шапиро возглавил ФХБ в мае прошлого года. В четверг он подал в отставку. Пост главы ФХБ займет бывший хоккеист сборной Беларуси Геннадий Савилов.