Ставки НДС в Беларуси в 2019 году изменять не будут

Ставки НДС в Беларуси в 2019 году изменять не планируется, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая в четверг.

"Ставки НДС планируется сохранить на действующем уровне", - сказала Э.Селицкая в ходе онлайн-конференции на сайте БелТА .

Это предусмотрено законопроектом по комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси.

Замминистра также сообщила, что межведомственная группа прорабатывала вопрос возможной отмены ограничений на вычет "входного" НДС. "Поскольку отмена ограничений на вычет НДС неизбежно повлечет потери бюджета, данный вопрос прорабатывался в увязке с соответствующими компенсационными мерами, в частности, путем установления в качестве отчетного периода по НДС календарного квартала для всех плательщиков", - отметила Э.Селицкая.

В то же время, добавила она, при рассмотрении предложенных вариантов "было принято решение на сегодняшнем этапе сохранить как порядок осуществления налоговых вычетов, так и возможность плательщикам выбирать отчетный период (месяц или квартал)".

В то же время, определенное изменение в сфере уплаты НДС все же произойдет. "С 2019 года для индивидуальных предпринимателей будет введена возможность исчислять НДС "по отгрузке", - проинформировала представитель МНС.