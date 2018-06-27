Правозащитники заявляют о серьезных проблемах с дедовщиной в белорусской армии

РОО "Правовая инициатива" провела мониторинг нарушений прав человека при прохождении срочной службы в белорусской армии и заявляет о наличии серьезных проблем с неуставными отношениями.

Отчет мониторинга опубликован на официальном сайте организации. По информации "Правовой инициативы", опросы проводились путем размещения электронной анкеты в социальных сетях и на других тематических интернет-ресурсах. За три месяца мониторинга было получено 178 заполненных анкет, содержащих сведения об обстановке в воинских частях, расположенных во всех областях Беларуси.

"Результаты мониторинга показывают, что в белорусской армии имеются серьезные проблемы с неуставными отношениями", - говорится в отчете.

Согласно приведенным данным, 45% респондентов указали на физическое насилие разной степени интенсивности, 56,1% отметили психологическое давление, 43,9% опрошенных отмечали случаи денежных (товарных) вымогательств, 72,5% респондентов подтвердили проведение в воинских частях ритуалов посвящения в ранги неформальной солдатской иерархии (запах/дух/черпак/дед/дембель и так далее).

"Данные мониторинга, в том числе и оставленные респондентами комментарии, подтверждают, что психологическое и физическое давление, а также практика денежных и/или товарных вымогательств не являются единичными, а представляют собой существующие на протяжении многих лет, распространенные повсеместно неуставные отношения (дедовщину)", - подчеркнули правозащитники.

Вместе с тем, продолжили в "Правовой инициативе", стоит отметить, что служащие по контракту реже применяют неуставные отношения и вымогательства на службе. Так, психологическое давление, унижение чести и достоинства личности со стороны сержантов срочной службы применялось в 65,6%, в то время как со стороны сержантов, служащих по контракту в 10,4% случаев. Физическое давление, истязания, избиения, насилие со стороны сержантов срочной службы применялось в 64,4% случаев, со стороны сержантов служащих по контракту - только в 5,2% случаях. Денежные вымогательства со стороны сержантов срочной службы применялись в 69,3% случаев, со стороны сержантов служащих по контракту - лишь в 8% случаях.

Кроме того, заявили в правозащитной организации, важным представляется вопрос об отсутствии практической пользы от службы в армии: 44,4% опрошенных ответили, что никаких навыков за время службы не получили, что говорит об устаревшей системе обучения и недостаточно высоком уровне заинтересованности солдат процессом воинской службы.

"Все вышеизложенное подтверждает существование серьезных проблем в системе белорусской армии. Решением может стать постепенный переход от обязательной воинской службы к службе по контракту и обновление системы обучения солдат срочной службы, в том числе принятие мер, направленных на повышение уровня правовой культуры военнослужащих, и применение эффективных методов для предотвращения неуставных отношений в армии. Подобные действия помогут повысить профессионализм белорусской армии и позволят свести к минимуму или искоренить вовсе практику неуставных отношений в армии", - подытожили в "Правовой инициативе".

Республиканское общественное объединение "Правовая инициатива" - некоммерческая негосударственная организация, занимающаяся защитой прав человека. Создана в 1996 году. В настоящее время "Правовая инициатива" насчитывает 59 человек и имеет территориальные отделения в Гомеле и Бресте.