Лукашенко примет участие в митинге-реквиеме в Тростенце

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня в Минске примет участие в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец", сообщает пресс-служба главы государства.

"Планируется, что в мероприятии примут участие делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом. С австрийской стороны митинг-реквием посетит и экс-президент Австрии Хайнц Фишер", - отметили в пресс-службе.

"Планируются также отдельные встречи главы белорусского государства с президентами Австрии и Германии. Лидеры стран обсудят вопросы совместного увековечивания памяти жертв нацизма, тематику двустороннего сотрудничества и перспектив выстраивания многостороннего взаимодействия в регионе", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в памятном мероприятии также примут участие и другие зарубежные гости, включая представителей государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии. В их числе государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, заместитель председателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип. Всемирный еврейский конгресс будет представлять заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн.

"Тростенец" - одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в период 1941-1944 годов. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти "Освенцим", "Майданек" и "Треблинка". В "Тростенце" погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в "Тростенце" оборвалась жизнь более 200 тыс. человек из разных стран.