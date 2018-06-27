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На хитрый болт найдется гайка с левой резьбой: лайфхаки, которые спасут ваш ремонт
От опытных домашних мастеров часто можно слышать: «на любой хитрый болт найдется гайка с левой резьбой». Смысловой диапазон этой фразы довольно широк, но если она произносится во время строительных работ, значит что-то точно пошло не так и дальше действовать по инструкции не получится. Предлагаем вам видеолайфхаки с канала
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10 видеолайфхаков по решению нестандартных ситуаций, с которыми чаще всего сталкиваются при домашнем ремонте.
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