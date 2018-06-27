На хитрый болт найдется гайка с левой резьбой: лайфхаки, которые спасут ваш ремонт

От опытных домашних мастеров часто можно слышать: «на любой хитрый болт найдется гайка с левой резьбой». Смысловой диапазон этой фразы довольно широк, но если она произносится во время строительных работ, значит что-то точно пошло не так и дальше действовать по инструкции не получится. Предлагаем вам видеолайфхаки с канала World of Lifehacks по решению не стандартных ситуаций, с которыми чаще всего сталкиваются при мелком домашнем ремонте.

Видео с канала World of Lifehacks .