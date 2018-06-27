«Горячая линия» лучше войны. Как создавалась прямая связь между СССР и США

Для экстренной связи между Моск­вой и Вашингтоном поначалу использовался телеграф. В 1986 г. к нему подключили факс. ©

Страховка от катастрофы

Впервые о создании линии связи между руководствами СССР и США заговорили ещё в 1954 г. Советское правительство опасалось разрастания военного конфликта на Корейском полуострове. К Вашингтону понимание необходимости прямой связи пришло после Карибского кризиса, когда мир оказался на грани ядерной войны. «Величайшая опасность войны видится мне не в намеренных действиях злонамеренных людей, а в неспособности удержать в узде события, вышедшие из-под контроля», - говорил потом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

20 июня 1963 г. был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривал создание «горячей линии» между Кремлём и Белым домом «для дальнейшего укрепления доверия между странами, предотвращения использования ядерного оружия, вызванного недопониманием и противоречивой информацией в условиях кризисных ситуаций».

В массовом сознании «горячая линия» ассоциируется с дисковым телефонным аппаратом, причём красного цвета (по аналогии с ядерной «красной кнопкой»). На самом деле для экстренной связи между Москвой и Вашингтоном поначалу использовался телеграф. В 1986 г. к нему подключили факс. И до 1991 г. в чрезвычайных ситуациях лидеры могли общаться между собой только с помощью текстовых сообщений.

Винни-Пух под запретом

30 августа 1963 г. по «горячей линии» было отправлено первое сообщение: «The quick brown fox jumped over the lazy dog's back 1234567890» («Быстрая бурая лиса перепрыгнула через спину ленивой собаки»). Сообщение содержало все буквы латинского алфавита, апостроф и все цифры. Из Кремля в ответ направили поэтическое описание заходящего над Москвой солнца.

Первым важным сообщением, отправленным по «горячей линии», стало известие об убийстве Джона Кеннеди. А в 1967 г., когда шла Шестидневная война между арабскими странами и Израилем, однажды в 7 часов утра президента США Линдона Джонсона разбудил министр обороны Роберт Макнамара. Он доложил, что по «горячей линии» Москва попросила оказать давление на Тель-Авив, чтобы остановить войну.

В 1971 г. линию использовали для уточнения позиций СССР и США в ходе индо-пакистанского конфликта. В 1979 г. американцы выразили протест против начала военной операции в Афганистане. Пригрозив СССР «серьёзными последствиями», президент США закончил сообщение словами: «С наилучшими пожеланиями, Джимми Картер». Во второй раз выражение «серьёзные последствия» Белый дом употребил в 1986 г., когда в СССР задержали американского журналиста Николаса Данилоффа. В последний раз линию использовали 31 октября 2016 г. - Барак Обама позвонил Владимиру Путину в связи с сообщениями о хакерских атаках на выборы в США. Телефонная связь начала работать на «горячей линии» только в последний год существования СССР. Не исключено, что скоро к ней добавится и видеосвязь, а также другие новейшие технические достижения, уже доступные обычным жителям двух стран.

Глеб ИВАНОВ