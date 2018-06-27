ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Горячая линия» лучше войны. Как создавалась прямая связь между СССР и США

28.06.2018 14:27 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Горячая линия» лучше войны. Как создавалась прямая связь между СССР и США
Для экстренной связи между Моск­вой и Вашингтоном поначалу использовался телеграф. В 1986 г. к нему подключили факс. © / Лулишов Соломон / РИА Новости

Страховка от катастрофы

Впервые о создании линии связи между руководствами СССР и США заговорили ещё в 1954 г. Советское правительство опасалось разрастания военного конфликта на Корейском полуострове. К Вашингтону понимание необходимости прямой связи пришло после Карибского кризиса, когда мир оказался на грани ядерной войны. «Величайшая опасность войны видится мне не в намеренных действиях злонамеренных людей, а в неспособности удержать в узде события, вышедшие из-под контроля», - говорил потом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Горячая линия» лучше войны. Как создавалась прямая связь между СССР и США Гений прорыва. Как маршал Баграмян напугал США и предсказал гибель СССР

20 июня 1963 г. был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривал создание «горячей линии» между Кремлём и Белым домом «для дальнейшего укрепления доверия между странами, предотвращения использования ядерного оружия, вызванного недопониманием и противоречивой информацией в условиях кризисных ситуаций».

В массовом сознании «горячая линия» ассоциируется с дисковым телефонным аппаратом, причём красного цвета (по аналогии с ядерной «красной кнопкой»). На самом деле для экстренной связи между Москвой и Вашингтоном поначалу использовался телеграф. В 1986 г. к нему подключили факс. И до 1991 г. в чрезвычайных ситуациях лидеры могли общаться между собой только с помощью текстовых сообщений.

Винни-Пух под запретом

«Горячая линия» лучше войны. Как создавалась прямая связь между СССР и США Архивы ЦРУ и ФБР. Появились новые подробности по делу Джона Кеннеди
Перед запуском линию долго тестировали. Американцы слали в Москву отрывки из Марка Твена, Шекспира и медицинского справочника по первой помощи. В ответ из СССР шли произведения Чехова. Стороны специально не использовали тексты, которые могли быть неправильно восприняты. Например, было решено не цитировать отрывки из «Винни-Пуха», потому что медведь - неофициальный символ славян.

30 августа 1963 г. по «горячей линии» было отправлено первое сообщение: «The quick brown fox jumped over the lazy dog's back 1234567890» («Быстрая бурая лиса перепрыгнула через спину ленивой собаки»). Сообщение содержало все буквы латинского алфавита, апостроф и все цифры. Из Кремля в ответ направили поэтическое описание заходящего над Москвой солнца.

Первым важным сообщением, отправленным по «горячей линии», стало известие об убийстве Джона Кеннеди. А в 1967 г., когда шла Шестидневная война между арабскими странами и Израилем, однажды в 7 часов утра президента США Линдона Джонсона разбудил министр обороны Роберт Макнамара. Он доложил, что по «горячей линии» Москва попросила оказать давление на Тель-Авив, чтобы остановить войну.

В 1971 г. линию использовали для уточнения позиций СССР и США в ходе индо-пакистанского конфликта. В 1979 г. американцы выразили протест против начала военной операции в Афганистане. Пригрозив СССР «серьёзными последствиями», президент США закончил сообщение словами: «С наилучшими пожеланиями, Джимми Картер». Во второй раз выражение «серьёзные последствия» Белый дом употребил в 1986 г., когда в СССР задержали американского журналиста Николаса Данилоффа. В последний раз линию использовали 31 октября 2016 г. - Барак Обама позвонил Владимиру Путину в связи с сообщениями о хакерских атаках на выборы в США. Телефонная связь начала работать на «горячей линии» только в последний год существования СССР. Не исключено, что скоро к ней добавится и видеосвязь, а также другие новейшие технические достижения, уже доступные обычным жителям двух стран.

Глеб ИВАНОВ

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По этому каналу, например, в Кремле вскоре узнали об убийстве Кеннеди, а позже потребовали от Белого дома остановить войну на Ближнем Востоке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Убрать за 10 секунд. Как в Китае взрывали элитную гостиницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика