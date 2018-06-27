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Небо, самолет, девушки. Что будет в Минске в День Независимости?

28.06.2018 14:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Небо, самолет, девушки. Что будет в Минске в День Независимости?
Только в Минске ко Дню Независимости приурочены свыше 100 мероприятий. © / Фото из открытых источников

ПАРАД

По традиции, основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Беларуси, состоятся в Минске. 3 июля у обелиска «Минск - город-герой» пройдет военный парад. В нем примут участие около 4 тыс. военнослужащих, в том числе 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчета военной техники.

Небо, самолет, девушки. Что будет в Минске в День Независимости? Что можно будет посмотреть на параде 3 июля в Минске?

К нынешнему параду планируется привлечение более 250 единиц наземной техники - аппаратов механизированной колонны. Традиционно право пройти первым предоставлено легендарному танку времен Великой Отечественной войны Т-34-85. За ним зрители увидят мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня Вооруженных Сил Республики Беларусь. В колонне проедут и системы реактивного залпового огня «БелГрад», «Смерч» и «Полонез».

В День Независимости с аэродрома в Мачулищах в небо поднимутся около сорока самолетов и вертолетов. Авиаторы представят современные модели техники, состоящие на вооружении белорусской армии, среди которых новейшие учебно-боевые самолеты четвертого поколения Як-130, Л-39, боевые СУ-35, МиГ-29, Ил-76 и лучшие образцы вертолетов. Зрители также увидят салют от авиаторов на высоте 250 метров и яркий дымовой шлейф в цветах национального флага.

В 2018 году в парад добавят красоты. Как сообщил начальник штаба - первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей ИВАНОВ, впервые на нем будут маршировать женщины. В женский парадный расчет входят 175 девушек. По словам Сергея Иванова, их отбирали по определенным критериям: возрасту, внешним данным, в том числе росту (не менее 175 см), и успешной службе - из наиболее подготовленных объединений, соединений воинских частей и организаций, таких как Военная академия Беларуси, 72-й гвардейский объединенный учебный центр, ВВС, войска ПВО и связи. Форму девушкам предоставят единого образца, но для каждой ее подгонят индивидуально.

Небо, самолет, девушки. Что будет в Минске в День Независимости? Будет ли 3 июля военный парад в Минске?

Кроме того, впервые по проспекту пройдут сводные парадные расчеты учащихся специализированных лицеев и кадетских классов. Традиционно в мероприятии примут участие военнослужащие ВС Российской Федерации. Также планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Прохождение строя занимает от восьми до десяти минут, общая протяженность - до полутора километров. Благодаря тому, что тренировки проходят 3-4 раза в неделю, удается добиться идеальной строевой выучки и слаженности, отмечает Сергей Иванов.

Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра.

Небо, самолет, девушки. Что будет в Минске в День Независимости? Более 30 крупных мероприятий пройдет в Минске ко Дню Независимости

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Площадь ярмарочных рядов в столице 3 июля составит несколько тысяч кв. метров. Будет обеспечена продажа широкого ассортимента продукции общественного питания, приготовленной на виду: драников, шашлыков, колбасок, крылышек гриль, плова, блинчиков и другого, а также прохладительных напитков, мороженого, кваса.

Гуляния, различные флешмобы, конкурсы и концертные программы 3 июля пройдут во всех районах Минска. Самые масштабные запланированы в парках Победы и Горького, а также у Дворца спорта и музея Великой Отечественной войны.

Небо, самолет, девушки. Что будет в Минске в День Независимости? Где в Минске посмотреть салют 3 июля?

САЛЮТ

Традиционно военнослужащие Минской военной комендатуры готовятся к проведению праздничного салюта. В нынешнем году он будет проводиться у стеллы «Минск - город-герой», в микрорайоне Уручье, вблизи поселка Новинки, около водохранилища Дрозды, неподалеку от Чижовского кладбища в микрорайоне Чижовка, а также возле аэропорта «Минск-1». Начало салюта запланировано на 23.00. Обещают, что он будет виден практически в любой точке столицы.

Кстати

В 2018 году 3 июля - День Независимости Республики Беларусь - приходится на вторник. В связи с этим рабочий день в стране переносится с понедельника 2 июля на субботу 7 июля. Таким образом, выходные в преддверии главного государственного праздника Беларуси продлятся четыре дня - с 30 июня по 3 июля.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Какая программа мероприятий запланирована ко Дню Независимости Беларуси в Минске? Будет ли проводиться парад военной техники? Где посмотреть салют? Ответы на эти...
 
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