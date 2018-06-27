Вернуть кровные. Как правильно дать деньги в долг

Какой срок исковой давности у расписки? Как правильно оформить передачу денег в долг? Можно ли взыскать сумму с должника, если у него нет имущества и он безработный? На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответил юрист-лицензиат, магистра права Александр ЖУК.

Договор на словах

Дала внуку взаймы 6 тысяч долларов. Обещал вернуть через 2 месяца, прошло уже 2 года, а долг не вернул. Стал избегать меня, на звонки не отвечает. Расписку не брала. Но соседка была свидетелем передачи денег. Что мне делать? Могу ли я отсудить у него автомобиль, купленный за мои деньги?

Н. Семенова, Сморгонь

- То, что у вас нет договора или расписки, - не страшно. В течение трех лет вы можете подать иск в суд на вашего внука с требованием взыскать с него сумму долга. Составить иск можно самостоятельно или прибегнув к помощи юриста. Если нет возможности обратиться к юристам, то обычно форму иска о взыскании займа можно найти на информационном стенде в суде или на сайте суда в Интернете. Также необходимо заплатить государственную пошлину - 5% суммы иска.



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Иск подается по месту жительства вашего внука. Что же касается автомобиля, то вы можете заявить ходатайство о наложении ареста на транспортное средство до вынесения суда. Это означает, что внук не сможет пользоваться машиной. Если суд вынесет решение в вашу пользу, но внук все равно откажется выплачивать долг, тогда судебный исполнитель может конфисковать авто в счет выплаты долга.

Дала взаймы брату 2 тысячи долларов. У меня есть расписка от него. Но она не заверена у нотариуса. Каков срок действия этой расписки?

Е. Валевич, Брест

- Расписка действительна вне зависимости от того, заверена она у нотариуса или нет. С даты наступления срока, предусмотреного для возвращения долга, у вас есть 3 года для обращения в суд.

Мне должны 50 долларов. Должник написал расписку, согласно которой он должен был мне вернуть долг 4 июня. Что мне делать? Обращаться в милицию или в суд?

Г. Петровская, Минский район

- Для того чтобы подать иск в суд, надо заплатить госпошлину в размере 5% суммы иска. Если вы сами не сумеете составить исковое заявление, то придется обращаться к адвокатам или юристам за помощью. С учетом всего вышесказанного получается, что ваши расходы будут выше суммы долга. Но если суд вынесет решение в вашу пользу, то все они будут компенсированы.

Для какой суммы можно оформлять долговую расписку?

К. Житко, Гомель

- Белорусское законодательство позволяет передавать деньги в долг без оформления соответствующего документа, если сумма не превышает десяти базовых величин (245 рублей). Здесь достаточно устной договоренности. Если вы даете в долг сумму более 10 базовых величин, то необходимо оформлять расписку или договор займа. Кстати, если вы все же отказались от оформления расписки и договора займа, то суд не будет учитывать показания свидетелей. Но в этом случае могут приниматься во внимание имеющиеся фото, видеоматериалы, sms-переписка, или переписка по электронной почте с заемщиком, подтверждающие факт передачи и получения денег в долг.

В суде помогут?

Можно ли обратиться в суд, если нет ни расписки, ни договора?

К. Кулик, Могилев

- Да, вы можете обращаться в суд, но положительный для вас результат в этом случае не гарантирован.

Можно ли взыскать деньги с должника, если у него нет имущества и он безработный?

А. Семенюкова, Гродно

- Нет. Суд вынесет решение о взыскании долга, но вопрос в том, как его исполнить. Судебный исполнитель не может принудительно трудоустроить должника. Но в некоторых случаях он может прибегнуть к другим мерам, например, ограничить права должника на выезд из страны или лишить права на управление транспортным средством, пользование мобильной связью, Интернетом.

Недавно дал взаймы знакомым 500 долларов. Отдавать они не собираются. Хочу обратиться в суд, но слышал, что в Беларуси возврат денег через суд осуществляется только в белорусских рублях. Правда ли это?

Е. Максимов, Брест

- Законодательство Республики Беларусь не содержит запрета на передачу в долг денежных средств в иностранной валюте. Расчеты в валюте по договору займа возможны во внесудебном порядке. То есть добровольно можно вернуть долг в валюте. Но суд вынесет решение о возврате долга в белорусских рублях по курсу Нацбанка.

Можно ли через суд вернуть долг с процентами, если они не были указаны в расписке?

А. Кулешов, Минск

- Да, можно. Даже если проценты в расписке или договоре займа не прописаны, с должника их все равно можно будет взыскать. В белорусском законодательстве существует понятие «процент за пользование чужими денежными средствами». Он равен ставке рефинансирования (сейчас – 10%).

Как быть, если должник не исполняет решения суда о выплате по долгам? Мужчине 40 лет, официально нигде не работает. Имущества у него нет. Живет у родственников. 4 месяца работал, выплачивал долг, потом уволился и перестал платить. Он должен мне 2730 рублей. Судебный исполнитель не может ничего сделать. Как быть в такой ситуации?

Е. Малиновская, Гомель

- Во-первых, вам надо написать судебному исполнителю ходатайство о применении к этому гражданину ограничительных мер: запрета выезда за границу, лишения права управления транспортных средством, запрета на пользование мобильной связью и Интернетом. Во-вторых, постоянно обращайтесь к исполнителю с письменным ходатайством, чтобы он активнее принимал меры по розыску имущества должника. Если исполнитель не реагирует, рекомендую написать жалобу начальнику данного отдела принудительного исполнения.



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Кроме того, законом установлена административная ответственность за нарушение должником законодательства об исполнительном производстве (уклонение от явки к судебному исполнителю, неисполнение требований судебного исполнителя, непредоставление сведений об имуществе и т.п.).

Берите расписку

Как правильно оформить передачу денег в долг?

В. Веренич, Могилев

- Когда речь идет о крупной сумме денег, то с юридической точки зрения договор займа – это самый правильный вариант оформления долговых отношений. Надо обратиться к нотариусу и составить нотариально заверенный договор займа. Это стоит 4 базовые величины. Чем этот вариант хорош? Если вам не вернут долг, вы сможете без уведомления должника подать нотариусу заявление о совершении исполнительной надписи. Это стоит уже 6 базовых величин.

По исполнительной надписи можно вернуть сумму долга и 6 базовых величин. Но по такой надписи нельзя вернуть ни пеню (если она предусмотрена договором), ни проценты за пользование денежными средствами.

Порядок исполнения исполнительной надписи нотариуса такой же, как и судебного решения. Этот способ возврата долга быстрее, но дороже.

Если не хотите заключать договор займа, то обязательно берите расписку. В ней должны быть указаны полностью все паспортные данные заемщика и заимодавца, сумма займа, дата составления расписки и дата возврата долга. Обязательно – собственноручная подпись заемщика с ее расшифровкой. Если заем выдается с процентами, то надо указать возможность досрочного погашения. Обязательно укажите паспортные данные двоих свидетелей.