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Венок по случаю Дня Независимости Беларуси возложен в Москве к Могиле Неизвестного Солдата

28.06.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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 Венок по случаю Дня Независимости Беларуси возложен в Москве к Могиле Неизвестного Солдата
28 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Венок от посольства Беларуси возложен сегодня в Москве к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Торжественная церемония была посвящена 74-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, вице-спикер Госдумы России Иван Мельников, представители интеграционных структур, белорусской диаспоры, дипломаты.

Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой», установленным на аллее городов-героев в Александровском саду.

Общаясь с журналистами, Игорь Петришенко сказал, что дата Дня Независимости Беларуси, установленная по результатам всенародного референдума, связана с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, а не с распадом Советского Союза.

Он также отметил, что независимость Беларуси была укреплена достижениями страны в промышленности, сельском хозяйстве, IT-технологиях, науке, культуре и в других сферах.

«Мы видим, как хорошеет наша земля. Этот год объявлен Годом малой родины и многие наши российские друзья и коллеги откликнулись, чтобы вернуться к истокам, поклониться родной земле и сделать нашу страну краше и еще более привлекательной», — сказал посол.-0- Фото посольства Беларуси в России
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/venok-po-sluchaju-dnja-nezavisimosti-belarusi-vozlozhen-v-moskve-k-mogile-neizvestnogo-soldata-308624-2018/

 
Теги: Минск
 
 
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 28 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Венок от посольства Беларуси возложен сегодня в Москве к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Торжественная...
 
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