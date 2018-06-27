Шапиро решил подать в отставку с поста председателя ФХБ





Семен Шапиро принял решение подать в отставку с поста председателя ассоциации «Федерация хоккея Беларуси». Об этом он заявил во время отчетной конференции федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА. Семен Шапиро отметил, что новым руководителем белорусского хоккея должен стать профессионал, который хорошо разбирается в этом виде спорта.

Одна из причин решения об отставке — неудовлетворительные результаты национальной и молодежной сборных на чемпионатах мира. В ходе конференции Семен Шапиро отчитался о проделанной работе, рассказал, какие изменения произошли в детском хоккее, чемпионате Беларуси.





Председателем ФХБ избран 42-летний Геннадий Савилов. Конференция ФХБ приняла единогласное решение в результате голосования.

Новый руководитель белорусского хоккея отметил, что перед тем как принять предложение возглавить федерацию, тщательно изучил состояние дел. Как подчеркнул Геннадий Савилов, времени на раскачку нет. «Уже началась подготовка к чемпионату страны, следует продолжить развивать детско-юношеский хоккей, откуда должны прийти новые профессиональные игроки. В ближайшее время необходимо назначить нового тренера национальной сборной Беларуси. Скорее всего, это будет не иностранный специалист. А первоочередная задача — вернуть сборную в элитный дивизион, в среднесрочной перспективе — выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине», — рассказал Геннадий Савилов.

Второй момент, на который нужно обратить внимание, — взаимоотношения федерации и ведущего клуба ХК «Динамо-Минск». «Не секрет, что сотрудничество ФХБ и клуба далеко от идеального. Вице-премьер Василий Жарко высказал на конференции пожелание, чтобы был один наблюдательный совет у клуба и федерации. Будем над этим работать не в ущерб выступлениям команды в КХЛ, но и для сборной должна быть отдача от клуба», — отметил руководитель ФХБ.

По мнению Геннадия Савилова, сборная должна комплектоваться из игроков мирового класса, если хотим играть в элитном дивизионе. «Здесь необходимо усиливать роль «Динамо-Минск». Наш чемпионат должен быть конкурентоспособным и служить для выпускников спортшколы трамплином в топ-чемпионаты», — подчеркнул председатель ФХБ.

Он считает, что федерация хоккея должна координировать действия всех структур по развитию вида спорта. «Очень важна работа с областными администрациями, Минспорта, НОК», — сказал глава ФХБ.

http://www.belta.by/