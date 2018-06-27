Житель Оршанского района пожаловался в милицию, что у него украли горячую воду

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С заявлением о краже горячей воды обратился. Ночью он захотел принять горячую ванну, но из крана горячей воды шла только холодная. Около трёх кубов воды вылил Александр ожидая горячую, и счёл это недобросовестностью коммунальщиков – счётчик воды вертелся и, соответственно, заплатить придется как за горячую, хотя температура была не более 25 градусов, пишетНе дождавшись горячей ванны, Александр начал звонить в государственные службы, в том числе и в милицию. На вызов явился милиционер, чтобы зафиксировать факт происшествия. Но не один, а в сопровождении трёх санитаров психиатрической бригады. Не смотря на присутствие медицинских работников, милиционер принял заявление о краже из крана горячей воды и объяснил, что, оказывается, после 12 ночи горячую воду в квартиры не поставляют в целях экономии. Санитары, послушав Александра, с пониманием удалились.Следует отметить, что в своё время Александр Мухин уже попадал в психиатрическую больницу на три дня в довольно подобной ситуации – после обращения в милицию. Тогда он не только смог доказать в суде своё психическое здоровье, но и отсудить за моральный ущерб у государства довольно крупную денежную компенсацию за принудительное помещение в больницу. И оршанский, и витебский суды тогда признали его правоту.