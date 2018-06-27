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Прокурор запросил для бизнесмена Кныровича 6 лет колонии

28.06.2018 13:47 — Разное | UDF  
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Фото из архива
Прокурор запросил для бизнесмена и блогера, директора и соучредителя ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича 6 лет колонии усиленного режима, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Фрунзенского района Минска.

Гособвинитель запросил для Александра Кныровича 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Прокурор предложил признать Александра Кныровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.243, ч.1,2 ст.431 УК. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, а также даче взятки, в том числе повторно.

Вместе с бизнесменом обвиняемыми по делу проходят несколько сотрудников ООО "СарматТермо-Инжиниринг". Для них прокурор запросил сроки от трех до четырех лет исправительной колонии в условиях усиленного режима.

По данным, которые озвучил в суде гособвинитель, Александр Кнырович уклонился от уплаты налогов на сумму около Br3,4 млн. Для совершения преступных действий в России была создана подконтрольная структура, которая выступала посредником между поставщиком и покупателем.

Как сообщали ранее в КГБ, с 2014 года представители ООО "СарматТермо-Инжиниринг" путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции - предварительно термоизолированных труб (ПИ-трубы). Изначально стороны в частном порядке договаривались по условиям предстоящей сделки (объем, цена, откат). Затем покупатели из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики сообщали представителям ООО сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

Оформление заказных торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства ООО "СарматТермо-Инжиниринг". Они также получали незаконные вознаграждения - 2-3% цены сделок (должностные лица предприятий - до 7,5%). В КГБ добавили, что суммы откатов закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, то есть фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.

В 2014-2016 годах ООО "СарматТермо-Инжиниринг" поставило организациям республики трубной продукции на сумму более Br90 млн. Задокументировано использование коммерческой структурой централизованного "фонда распределения взяток" на оплату услуг должностных лиц в Минске, Гомельской, Брестской и Минской областях. Взятки доставлялись в регионы только после поступления платежей по контрактам специально выделенными менеджерами фирмы, закрепленными за конкретными предприятиями и организациями. В свою очередь прибыль ООО "СарматТермо-Инжиниринг", полученная в результате заказных торгов, оперативно переводилась на счета аффилированных структур, в том числе незаконно выводилась за рубеж для обналичивания через созданные для этого иностранные компании. При этом выведенные денежные средства распределялись между руководством белорусской фирмы, а также использовались для дачи взяток должностным лицам.

Александра Кныровича задержали в январе 2017 года. Тогда же с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более Br20 тыс. за содействие в продвижении продукции ООО "СарматТермо-Инжиниринг" задержаны руководители и должностные лица таких государственных организаций, как ГУПП "Березовское ЖКХ", РУП "Брестэнерго", КПУП "Гомельоблтеплосети", УПТК КУП "Брестжилстрой". Одновременно задержан директор ООО "Аншанс Плюс", представлявший на бирже интересы КПУП "Гомельоблтеплосеть" и РУП "Свислочское ЖКХ".

 
Теги: Минск
 
 
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Прокурор запросил для Александра Кныровича 6 лет колонии усиленного режима.
 
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