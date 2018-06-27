|
Евро обвалился на белорусской бирже
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара вырос на 0,0031 рубля - до 2,0011 BYN/USD.
Курс евро обвалился на 0,0153 рубля - до 2,3130 BYN/EUR.
Курс российского рубля просел на 0,0019 рубля - до 3,1621 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов валютная корзина подешевела на 0,12%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валютные торги в Минске 28 июня окончились ростом курса доллара, белорусский рубль смог укрепиться к евро и доллару.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)