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"Если наш народ начнет летать дешево, то дерущий три шкуры монополист может обанкротиться"
Иллюстрация с сайта wikimedia.org
Как в комментарии TUT.BY рассказал замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, этот аэропорт рассматривается «как приближенный к Вильнюсу, чтобы немного перебить пассажиропоток, который от нас уезжает туда».
Среди компаний, с которыми ведутся переговоры, чиновник назвал известного латвийского оператора AirBaltic.
Несмотря на то, что представитель министерства не упомянул, когда следует ожидать прихода лоукостеров в Гродно, новость вызвала бурную реакцию со стороны белорусских интернет-пользователей.
«Отличная идея гродненского аэропорта! Лишь бы не помешали из Минска», – пишут комментаторы на дискуссионной площадке
«Белавиа не даст, бо загнутся», – отвечают пессимистично настроенные пользователи.
«Непонятно, почему 10-миллионная страна ездит в аэропорты малых государств, потому что там дешевле».
«Будем надеяться, что гродненский безвиз сдвинет с места этот вопрос».
«В это все слабо верится, так как не могу себе представить, чтоб «Белавиа» и минский аэропорт согласились с конкуренцией со стороны лоукостеров».
«Молодцы! Давно считаю, что нужно открыть лоукост не в Минске: и «Белавиа» хорошо, и белорусы не будут вывозить деньги в Литву, Украину – и быть там на птичьих правах».
«Не пустят к нам лоукосты. Ведь это ж как же так, народ начнет летать дешево, ему это понравится, а дерущий три шкуры монополист может обанкротиться».
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Гродненский аэропорт заявил, что ведет переговоры с европейскими лоукостерами.
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