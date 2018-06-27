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"Если наш народ начнет летать дешево, то дерущий три шкуры монополист может обанкротиться"

28.06.2018 13:24 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта wikimedia.org
Гродненский аэропорт заявил, что ведет переговоры с европейскими лоукостерами.

Как в комментарии TUT.BY рассказал замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, этот аэропорт рассматривается «как приближенный к Вильнюсу, чтобы немного перебить пассажиропоток, который от нас уезжает туда».

Среди компаний, с которыми ведутся переговоры, чиновник назвал известного латвийского оператора AirBaltic.

Несмотря на то, что представитель министерства не упомянул, когда следует ожидать прихода лоукостеров в Гродно, новость вызвала бурную реакцию со стороны белорусских интернет-пользователей.

«Отличная идея гродненского аэропорта! Лишь бы не помешали из Минска», – пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Белавиа не даст, бо загнутся», – отвечают пессимистично настроенные пользователи.

«Непонятно, почему 10-миллионная страна ездит в аэропорты малых государств, потому что там дешевле».


«Будем надеяться, что гродненский безвиз сдвинет с места этот вопрос».


«В это все слабо верится, так как не могу себе представить, чтоб «Белавиа» и минский аэропорт согласились с конкуренцией со стороны лоукостеров».


«Молодцы! Давно считаю, что нужно открыть лоукост не в Минске: и «Белавиа» хорошо, и белорусы не будут вывозить деньги в Литву, Украину – и быть там на птичьих правах».

«Не пустят к нам лоукосты. Ведь это ж как же так, народ начнет летать дешево, ему это понравится, а дерущий три шкуры монополист может обанкротиться».

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Гродненский аэропорт заявил, что ведет переговоры с европейскими лоукостерами.
 
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