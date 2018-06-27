"Если наш народ начнет летать дешево, то дерущий три шкуры монополист может обанкротиться"

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«Непонятно, почему 10-миллионная страна ездит в аэропорты малых государств, потому что там дешевле».

«Будем надеяться, что гродненский безвиз сдвинет с места этот вопрос».

«В это все слабо верится, так как не могу себе представить, чтоб «Белавиа» и минский аэропорт согласились с конкуренцией со стороны лоукостеров».

«Не пустят к нам лоукосты. Ведь это ж как же так, народ начнет летать дешево, ему это понравится, а дерущий три шкуры монополист может обанкротиться».