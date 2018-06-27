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Комлик – милиции: "Хочу вступить во владение загородным домом и квартирой на 84 тысячи евро"
Игорь Комлик
21 мая сайт опубликовал статью «Фиктивный РЭП Федынича», в которой говорится, что путем хищений Игорь Комлик приобрел недвижимое имущество: загородный дом и квартиру на общую сумму в 84 тысячи евро в 2015 году.
За какие деньги Федынич и Комлик строили особняки и покупали земельные участки?
28 мая Игорь Комлик направил в прокуратуру Центрального района Минска заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сайта belnovosti.by, который принадлежит УП «Медиа Новости». Прокуратура направила заявление начальнику УВД администрации Центрального района Минска полковнику милиции А. Шахлаю.
Ответ пришел 23 июня. УВД администрации Центрального района Минска указывает, что в результате проверки установлено:
«Достаточно достоверных фактов, указывающих на то, что опубликованная статья содержит клеветнические домыслы автора, не установлено».
Игорь Комлик обжаловал решение по нескольким основаниям.
Во-первых, в ходе «проверки» Игоря Комлика никто не вызывал и не опрашивал. Во-вторых, Игорь Комлик и не скрывает, что в отношении его возбуждено уголовное дело.
– Решения суда еще не было, а презумпцию невиновности еще никто не отменял. Даже по состряпанному уголовному делу мне с Федыничем инкреминируется якобы неуплата налогов на сумму около 11 тысяч долларов США, а автор статьи подводит общественное мнение к тому, что я совершал хищения в особо крупном размере – 84 тысячи евро, а на вырученные деньги я приобретал недвижимое имущество, о чем в деле, направленном в суд, нет даже намека, – возмущен Игорь Комлик.
– Ну и третье, самое важное. Раз УВД Центрального района Минска не обнаружило «достаточно достоверных фактов, указывающих на то, что опубликованная статья содержит клеветнические домыслы автора», значит, у меня должно быть «приобретенное в 2015 году недвижимое имущество, о котором я ничего не знаю, но о котором хорошо известно автору статьи и работникам УВД. Поэтому я и говорю, что хочу вступить во владение этим имуществом и прошу указать мне его место расположения и предоставить правоустанавливающие документы, - комментирует Игорь Комлик.
Фигурант Дела профсоюзов предполагает, что должностные лица, давшие ответ, либо некомпетентны, либо проявили халатность и бездействие.
Игорь Комлик просит принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам УВД администрации Центрального района и возбудить уголовное дело в отношении лиц, виновных в распространении клеветы.
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Обвиняемый по "делу профсоюзов" главный бухгалтер профсоюза РЭП направил в ГУВД Мингорисполкома жалобу.
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