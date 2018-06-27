​Александр Лукашенко 29 июня посетит бывший лагерь смерти «Тростенец»

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в митинге-реквиеме на территории лагеря смерти «Тростенец», сообщает пресс-служба Главы государства.

Планируется, что мероприятие посетят делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом.

Митинг будет посвящён памяти жертв нацизма, которые погибли в «Тростенце». Мероприятие пройдёт в Благовщине – урочище недалеко от лагеря смерти, где с мая 1942 по осень 1943-го фашисты уничтожили около 150 тысяч человек. Среди погибших были евреи из Германии, Австрии, Чехословакии.