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Праздничная программа, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики)
28.06.2018 — Разное | Раёны весник
2-3 июля – митинги в сельских населенных пунктах
2 июля
3 июля
г.п. Смиловичи
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2-3 июля – митинги в сельских населенных пунктах 2 июля г. Червень 10.00 – 11.00 торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения города Червеня от...
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