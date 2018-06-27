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Праздничная программа, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики)

28.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Праздничная программа, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики)2-3 июля – митинги в сельских населенных пунктах

2 июля
г. Червень
10.00 – 11.00 торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения города Червеня от немецко-фашистских захватчиков (пл.Свободы, памятник воинам и партизанам Червенщины).

3 июля
г. Червень
12.00 – 16.00 концертная программа и праздничное гуляние (лесопарк «Загорье»):
выступление Заслуженного артиста РБ Александра Солодухи;
концертная программа творческих коллективов района;
работа детского городка;
рыцарский лагерь;
живые греческие статуи;
аттракцион «Гигантский боулинг»;
торговые ряды.
12.00 – 15.00 выставка техники (автостоянка ГУ «Червенская СДЮШОР»); работа площадки
картинга (стадион ГУ «Червенская СДЮШОР»).
16.00 – 18.00 демонстрация художественного фильма «Танки» (кинотеатр «Современник»).
20.00–22.55 танцевально-развлекательная
программа (пл.Свободы):
выступление группы «Джипси Бэнд»;
концертная программа молодых исполнителей;
работа детского городка;
торговые ряды.
22.55 – 23.00 республиканская акция «Споем гимн вместе», праздничный салют (пл. Свободы).

г.п. Смиловичи
11.00 – 12.00 торжественный митинг (Монумент павшим воинам).
12.00 — 15.00 концертная программа и праздничное гуляние (летний амфитеатр).
20.00 – 22.55 танцевально-развлекательная программа (летний амфитеатр).
22.55 – 23.00 республиканская акция «Споем гимн вместе» (летний амфитеатр).

 
 
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2-3 июля – митинги в сельских населенных пунктах 2 июля г. Червень 10.00 – 11.00 торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения города Червеня от...
 
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