​В Индии разбился пассажирский самолёт

В Индии разбился небольшой пассажирский самолёт, сообщают информагенства.

Воздушное судно принадлежало правительству штата Уттар-Прадеш. В соответствии с предварительной информацией, погибли пять человек, в том числе пилот, три пассажира, а также один прохожий. Известно, что 12-местный самолёт упал на строящийся дом в оживлённом районе города Мумбаи.