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В Индии разбился пассажирский самолёт
В Индии разбился небольшой пассажирский самолёт, сообщают информагенства.
Воздушное судно принадлежало правительству штата Уттар-Прадеш. В соответствии с предварительной информацией, погибли пять человек, в том числе пилот, три пассажира, а также один прохожий. Известно, что 12-местный самолёт упал на строящийся дом в оживлённом районе города Мумбаи.
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В Индии разбился небольшой пассажирский самолёт, сообщают информагенства.
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