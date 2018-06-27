В Бресте легковушка врезалась в стелу на аллее городов-героев

На улице Московской в Бресте легковой автомобиль врезался в стелу, установленную на аллее городов-героев.

Видео: Андрей Кухарчик

Авария произошла днем 28 июня. На месте ДТП присутствовал автомобиль бригады скорой медпомощи, но информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГАИ.