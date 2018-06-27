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Программное обеспечение в литовских пунктах пропуска восстановлено
Работа программного обеспечения в литовских пунктах пропуска восстановлена, сообщает Госпогранкомитет.
Оформление в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы возобновлено в полном объеме.
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Работа программного обеспечения в литовских пунктах пропуска восстановлена, сообщает Госпогранкомитет.
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