Программное обеспечение в литовских пунктах пропуска восстановлено

Работа программного обеспечения в литовских пунктах пропуска восстановлена, сообщает Госпогранкомитет.

Оформление в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы возобновлено в полном объеме.

Ранее сообщалос ь, что сбой программного обеспечения в литовских пунктах пропуска произошёл сегодня утром. Из-за него было прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях.