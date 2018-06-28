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Чтобы отдых на воде был безопасным, необходимо соблюдать правила безопасного поведения

28.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Чтобы отдых на воде был безопасным, необходимо соблюдать правила безопасного поведения

Чтобы отдых на воде был безопасным, необходимо соблюдать правила безопасного поведения:

— купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

— перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;

— входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;

— никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;

— не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;

— опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть;

— не подавайте ложных сигналов бедствия.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!

Что касается рыбаков, то собираясь порыбачить летом, следует придерживаться некоторых рекомендаций, которые помогут обеспечить личную безопасность на водоемах и беспроблемно провести время, занимаясь любимым занятием:

— необходимо ознакомиться с прогнозом погоды. Если он неблагоприятный, лучше отказаться от рыбалки и остаться дома;

— выбирать место рыбалки стоит из тех, которые рыбак хорошо знает и уже изучил во время предыдущих посещений;

— рыбача со спиннингом, не стоит забираться на находящиеся на берегу или в воде валуны, стараясь обеспечить дальний заброс приманки — обычно такие места очень скользкие и могут привести к падениям, ушибам, травмам;

— с собой всегда нужно брать на рыбалку походную аптечку;

— при использовании на рыбалке лодки ее необходимо предварительно проверить на исправность, укомплектовать спасательными поясами и жилетами. Даже при наличии спасательных средств на лодку нельзя брать людей, которые не умеют плавать.

Хочется сделать особый акцент на безопасности детей. Водоемы являются одним из самых любимых мест развлечения у детей. Их практически невозможно оттащить от воды, всякие запреты не работают. Поэтому осторожность на воде — это не требования спасателей, не чрезмерная бдительность или чья-то перестраховка — это, прежде всего, необходимость.

Подростки порой ведут себя слишком беспечно, по-взрослому самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. А в это время взрослые не считают нужным контролировать, где их дети, как они проводят свое свободное время. У воды опасно всякое баловство!

К сожалению, с начала года имеют место случаи гибели детей на воде, зачастую основная причина тому — оставление детей без присмотра. Опасность, в особенности для маленького ребенка, представляют не только водоемы, бассейны, но и все емкости с водой. Только родители, которые знают о возможных опасностях и воспринимают их всерьез, какими бы редкими и невероятными они не казались, смогут уберечь своего ребенка от беды.

В. КОТОВИЧ,

председатель районной организации ОСВОДа;

И. ПАЛЬЧЕХ,

первый заместитель начальника РОЧС.

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