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Пристегнись к безопасности!

28.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Пристегнись к безопасности!

«Пристегнись к безопасности!» - под таким девизом 29 июня пройдет единый День безопасности дорожного движения в Гродненской области. Мероприятие пройдет в целях профилактики последствий ДТП, пресечения нарушений правил перевозки пассажиров, особенно детей.

Водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. В свою очередь пассажир также обязан быть пристегнутым при движении в механическом транспортном средстве. Для безопасной перевозки юных пассажиров предназначены специальные устройства, сконструированные с учетом особенностей детского организма, которые надо подбирать с учетом веса и роста ребенка. Детей, достигших 12 лет или с ростом превышающим 150 сантиметров, можно перевозить без таких приспособлений, но обязательно пристегивать ремнем безопасности. Несоблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности является одной из сопутствующих причин высокой тяжести последствий ДТП.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами предусмотрена ответственность водителя в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 базовой величины. За повторное в течение года нарушение этого требования правил с водителя взыскивается штраф в размере от 2 до 5 базовых. За нарушение ПДД пассажиром на него налагается штраф 1-3 базовых величины. За нарушение правил перевозки пассажиров (детей) предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4 базовых. За повторное нарушение взыскивается штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

 
 
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«Пристегнись к безопасности!» - под таким девизом 29 июня пройдет единый День безопасности дорожного движения в Гродненской области....
 
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