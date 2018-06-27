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Вторая конференция по Соглашению мэров в Беларуси проходит в Ивье

28.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Вторая конференция по Соглашению мэров в Беларуси проходит сегодня в Ивье

Мероприятие собрало представителей белорусских городов, участвующих в Соглашении мэров по климату и энергии.

Вторая конференция по Соглашению мэров в Беларуси проходит в Ивье

На конференции представлены инновационные подходы, используемые городами-подписантами в сферах сокращения выбросов парниковых газов и изменения климата. Участники имеют шанс обменяться опытом и оценить достигнутый за год прогресс.

Главными вопросами, которые рассматриваются в ходе мероприятия стали:

* статус инициативы Соглашение мэров по климату и энергии в Беларуси;

* повышение энергоэффективности в разных секторах;

* преобразование амбициозных планов действий по устойчивому энергетическому развитию и климату в проекты: финансовые возможности;

* очистные сооружения и управление отходами – большой потенциал для сокращения выбросов парниковых газов в рамках Соглашения мэров.

В программу конференции включены не только презентации экспертов, панельные дискуссии, обсуждения, но и посещение демонстрационных объектов по энергии и климату. Участники также смогут познакомиться с историческими объектами Ивьевского района.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4271-tekhnologii-ochistki-stochnykh-vod-i-vodosnabzheniya-v-malykh-gorodakh-i-selskoj-mestnosti-obsuzhdayut-na-treninge.html#sigProIde66072a1a9

Организаторами мероприятия выступают МОО «Экопартнерство», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Ивьевский районный исполнительный комитет.

Конференция является мероприятием проекта «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси», финансируемого Европейским союзом в рамках инициативы EU4Energy.

 
Теги: знакомства
 
 
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Вторая конференция по Соглашению мэров в Беларуси проходит сегодня в Ивье Мероприятие собрало представителей белорусских городов, участвующих в Соглашении...
 
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