Вторая конференция по Соглашению мэров в Беларуси проходит в Ивье

Вторая конференция по Соглашению мэров в Беларуси проходит сегодня в Ивье

Мероприятие собрало представителей белорусских городов, участвующих в Соглашении мэров по климату и энергии.





На конференции представлены инновационные подходы, используемые городами-подписантами в сферах сокращения выбросов парниковых газов и изменения климата. Участники имеют шанс обменяться опытом и оценить достигнутый за год прогресс.

Главными вопросами, которые рассматриваются в ходе мероприятия стали:

* статус инициативы Соглашение мэров по климату и энергии в Беларуси;

* повышение энергоэффективности в разных секторах;

* преобразование амбициозных планов действий по устойчивому энергетическому развитию и климату в проекты: финансовые возможности;

* очистные сооружения и управление отходами – большой потенциал для сокращения выбросов парниковых газов в рамках Соглашения мэров.

В программу конференции включены не только презентации экспертов, панельные дискуссии, обсуждения, но и посещение демонстрационных объектов по энергии и климату. Участники также смогут познакомиться с историческими объектами Ивьевского района.



http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4271-tekhnologii-ochistki-stochnykh-vod-i-vodosnabzheniya-v-malykh-gorodakh-i-selskoj-mestnosti-obsuzhdayut-na-treninge.html#sigProIde66072a1a9 Смотреть встроенную онлайн галерею в:

Организаторами мероприятия выступают МОО «Экопартнерство», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Ивьевский районный исполнительный комитет.

Конференция является мероприятием проекта «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси», финансируемого Европейским союзом в рамках инициативы EU4Energy.