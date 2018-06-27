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Проходим государственный техосмотр

28.06.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Государственный технический осмотр является составной частью системы по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Беларусь.
Проходим государственный техосмотр

Перед прохождением техосмотра следует соблюдать следующие рекомендации:

- автомобиль должен быть в чистом виде;

- проверить работоспособность всех световых приборов и звукового сигнала, стеклоочистителей и стеклоомывателей (заправьте жидкостью);

- шины и диски колёс должны быть в удовлетворительном состоянии (в соответствии с сезоном). Перед заездом следует снять декоративные колпаки (при их наличии) для проверки крепления колёс;

- просмотреть ПДД (приложение 4) «Перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении» и по возможности устранить выявленную вами неисправность.

В автомобиле должны находиться:

- исправный огнетушитель с действующим сроком годности;

- знак аварийной остановки (установленного образца);

- полностью укомплектованная (согласно перечню Минздрава) автомобильная аптечка.

Также необходимо оплатить в учреждении банка, почтовом отделении или через систему ЕРИП госпошлину за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении и 0,3 базовые величины за идентификацию транспортного средства, регистрацию и оформление разрешения.

С 01.01.2018 года УП «Белтехосмотр» также осуществляет перенос отметки в сертификат о прохождении действующего техосмотра.

Проводим технический осмотр всех видов транспорта по адресу: г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 32.

Святослав ДУБИЦКИЙ, инженер УП «Белтехосмотр».

 
 
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Государственный технический осмотр является составной частью системы по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Беларусь.
 
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