О безопасности Белорусской АЭС

Основой проекта Белорусской АЭС является проект строящейся Балтийской АЭС (серийный проект АЭС-2006) с реактором технологии ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), выполняемый в современной информационной среде и в соответствии с требованиями ядерной и радиационной безопасности.

В основу обеспечения безопасности в проекте АЭС заложен принцип глубокоэшелонированной защиты - применение системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности и непосредственно по защите населения.

Для АЭС с реакторами ВВЭР такими барьерами являются топливная матрица, герметичные оболочки твэл, границы контура теплоносителя, охлаждающего активную зону реактора, герметичное ограждение помещений, внутри которых размещено оборудование и трубопроводы реакторной установки.

Система технических и организационных мер состоит из пяти уровней защиты:

Первый уровень: консервативный проект, основанный на использовании современных норм; обеспечение качества на всех стадиях создания АЭС; контроль состояния барьеров безопасности при эксплуатации; культура безопасности.

Второй уровень: управление при нарушениях эксплуатации и выявлении отказов. Этот уровень включает в себя автоматические защиты и блокировки, резервные механизмы нормальной эксплуатации и предусматривается для обеспечения постоянной целостности барьеров.

Третий уровень: защитные, управляющие, локализующие и обеспечивающие системы безопасности, которые предусматриваются в проекте для предотвращения развития отказов и ошибок персонала в проектные аварии, а проектных аварий в запроектные аварии и для удержания радиоактивных продуктов внутри системы локализации.

Четвертый уровень: управление аварией, включая защиту локализующих функций.

Пятый уровень: противоаварийные меры вне площадки с целью ослабления последствий выброса радиоактивных продуктов во внешнюю среду.

Применение принципа глубокоэшелонированной защиты позволяет выполнить требования полноты учета возможных состояний АЭС с обеспечением разумной достаточности мер безопасности.

Дарья ЖУРАВЛЁВА, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.

Фото Аллы СТРАШИНСКОЙ.