В Витебске пьяный лицеист избил кондуктора троллейбуса

23 июня около 18:00 в троллейбус, отходящий от Смоленского рынка, вошли три девушки в сопровождении парня. Потребовавшего оплаты проезда кондуктора «слабый пол» обругал, а «сильный» решил проучить кулаками.





Молодой человек ударил 50-летнего кондуктора в лицо, а затем ногой нанес тычок в груд. Когда троллейбус остановился на следующей остановке, вся компания покинула салон машины.





Кондуктор позвонил в милицию и пожаловался на избиение. Ближайшие патрульные наряды ориентировали на поиск напавшего парня и его спутниц. Через несколько минут их удалось задержать сотрудникам патрульно-постовой службы.





И парень, и девушки были пьяны. Причем одной из девушек в милиции стало плохо, так что ее пришлось передать медикам.





ННВ ». В отношении 19-летнего лицеиста, побившего кондуктора, возбудили уголовное дело за хулиганство, передает «».



