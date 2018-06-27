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В Витебске пьяный лицеист избил кондуктора троллейбуса
В Витебске избили кондуктора троллейбуса, потребовавшего у группы молодежи оплаты проезда.
23 июня около 18:00 в троллейбус, отходящий от Смоленского рынка, вошли три девушки в сопровождении парня. Потребовавшего оплаты проезда кондуктора «слабый пол» обругал, а «сильный» решил проучить кулаками.
Молодой человек ударил 50-летнего кондуктора в лицо, а затем ногой нанес тычок в груд. Когда троллейбус остановился на следующей остановке, вся компания покинула салон машины.
Кондуктор позвонил в милицию и пожаловался на избиение. Ближайшие патрульные наряды ориентировали на поиск напавшего парня и его спутниц. Через несколько минут их удалось задержать сотрудникам патрульно-постовой службы.
И парень, и девушки были пьяны. Причем одной из девушек в милиции стало плохо, так что ее пришлось передать медикам.
В отношении 19-летнего лицеиста, побившего кондуктора, возбудили уголовное дело за хулиганство, передает «
Напомним, накануне сообщалось о кардинально иной ситуации в Минске, когда кондуктор трамвая накинулась в кулаками на пассажирку с дочерью-школьницей.
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В Витебске избили кондуктора троллейбуса, потребовавшего у группы молодежи оплаты проезда.
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