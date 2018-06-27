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Последний самолёт вылетел из аэропорта Минск-1

28.06.2018 15:36 — Разное | ОНТ  
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Минский завод гражданской авиации №407 закрывает старую площадку в аэропорту Минск-1. 

Последний самолёт поднялся в небо 28 июня с этой взлётно-посадочной полосы. После технического обслуживания Ту-134 полетел в Москву. 

Эта взлётно-посадочная полоса прекращает свою работу. Новый ангар завода работает в Национальном аэропорту Минск. В нём одновременно смогут ремонтировать шесть воздушных судов типа Ту-134. Сюда перевезут оборудование со старой площадки. Оставшиеся сооружения бывшего аэропорта снесут. Но здание старого аэровокзала оставят.

В этом районе появится многофункциональный комплекс с жилыми застройками, школами и детскими садами.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский завод гражданской авиации №407 закрывает старую площадку в аэропорту Минск-1.
 
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