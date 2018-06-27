$1 млрд на благотворительность: основатель Coinbase запустил криптовалютный фонд

Инициатива GiveCrypto.org уже собрала $3,5 млн из запланированных до конца 2018 года $10 млн, пишет TechCrunch. Из них $1 млн выделил основатель фонда и CEO Coinbase Брайан Армстронг.





Двухлетние планы фонда намного более амбициозны — привлечь и впоследствии потратить на благотворительность $1 млрд. Армстронг утверждает, что при создании новой организации вдохновился фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также благотворительными примерами других похожих инициатив. Например, Pineapple Fund , неизвестный основатель которого пожертвовал 5.104 BTC на нужды 60 различных организаций.

«Люди, которые инвестировали в криптовалюту на раннем этапе, получили огромные деньги за короткое время. Но репутация критосообщества состоит из «бро в Лабо», чьи выходки привлекают много внимания. Они не являются примером для лучшей части сообщества», — считает основатель фонда.

По словам создателя, фонд будет перечислять нуждающимся деньги, криптовалюту, а также будет хранить средства для того, чтобы они нашли своих получателей в нужное время. Помогать в поиске достойных получателей будут как локальные некоммерческие организации, так и доверенные «амбасадоры». Кроме этого, появится и схема для отслеживания трат.