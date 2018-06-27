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$1 млрд на благотворительность: основатель Coinbase запустил криптовалютный фонд
Инициатива
Двухлетние планы фонда намного более амбициозны — привлечь и впоследствии потратить на благотворительность $1 млрд. Армстронг утверждает, что при создании новой организации вдохновился фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также благотворительными примерами других похожих инициатив. Например,
По словам создателя, фонд будет перечислять нуждающимся деньги, криптовалюту, а также будет хранить средства для того, чтобы они нашли своих получателей в нужное время. Помогать в поиске достойных получателей будут как локальные некоммерческие организации, так и доверенные «амбасадоры». Кроме этого, появится и схема для отслеживания трат.
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