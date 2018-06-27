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"Здесь атмосферней, чем дома". Как минчане смотрят футбол в фан-зонах и на траве на Зыбицкой

28.06.2018 15:34 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Многие минчане активно следят за первенством и иногда даже выбираются посмотреть футбол дальше, чем к экрану своего телевизора. TUT.BY отправился в город, чтобы посмотреть, кто следит за мундиалем в столичных фан-зонах, на большом экране около бара на Зыбицкой и просто у вагончика с шаурмой.


Фан-зона у Дворца Республики: «Сюда удобно добираться, самый центр»

В 20.30 в фан-зоне у Дворца Республики занята примерно половина мест за столиками (всего их тут около 400). Как и в других местах в городе, здесь будут транслировать матч Сербия — Бразилия. Один из столов (а точнее, два) заняла компания шестерых друзей. Знакомимся. Это Настя, Наталья, Андрей, Олег, Антон и Настя. Ребята любят играть в «настолки» и другие игры. Подготовились и сегодня: принесли с собой UNO. Но прямо сейчас играют в «стикеры».

— Мы специально пришли заранее, чтобы занять столик, — говорит Андрей. — Были уже здесь около восьми. Стикеров у нас не было, но мы заскочили в ГУМ, купили.


Девчонки говорят, что не против смотреть футбол в компании. А вот в одиночку дома вряд ли бы включили матч.

Таким составом компания пришла смотреть футбол в первый раз. Собрались спонтанно, а эту фан-зону выбрали потому, что удобно добираться: самый центр. И, по мнению ребят, это место лучше, чем фан-зона на Немиге: там, им показалось, главный экран меньше и остальные мониторы не так удобно расположены. Почему молодежь решила выбраться «в город»?

— У нас просто ни у кого нет большого телевизора, — смеется Анастасия. Антон добавляет: — Да и здесь намного атмосферней, чем дома сидеть.


Самый большой знаток футбола в компании — Олег. По его прогнозам (с учетом вылета немцев) чемпионат выиграет Бразилия. Парень признается, что иногда делает ставки: старается нечасто и немного — до 20 рублей, чтобы не появилась зависимость. Его друг, Антон, выдвигает свою версию насчет победы: она будет за Испанией или Португалией.

Ребятам нравится, что такая фан-зона есть в самом центре Минска. А вот чего городу не хватает, так это фан-зоны не в «палатке».

— Если бы экран стоял на открытой местности, а люди бы сидели на траве на пледах, было бы лучше. А если организовать фан-зону на озере, было бы вообще шикарно.


Фан-зона у бара «4−4−2»: «Мне не нравится этот крест посредине. Но здорово, что есть хотя бы это»

Своеобразна фан-зона есть и на Зыбицкой, около спортивного бара «4−4−2». Владельцы соединили четыре монитора в один и транслируют футбол прямо на стене здания, в котором работают. Неподалеку от экрана есть несколько столиков. Но зрители располагаются и на скамейках, что есть поодаль, и просто стоят на газоне.


Среди гостей — супруги Александр и Анастасия, и их друг Альберт из Литвы. Ребята признаются, что смотреть футбол не планировали, просто гуляли, но остановились поболеть за Сербию.

— Мы часто смотрим футбол дома. У нас есть проектор, экран даже больше. Но здесь все-таки атмосферней, люди болеют, спорят, обсуждают. Так смотреть интересней, согласитесь.


Альберт, Саша и Настя. Настя говорит, что мужу с ней повезло: она интересовалась футболом еще до знакомства с Александром

Александр признается, что если бы делал трансляцию здесь он, то экран был бы другим.

— Мне не нравится этот крест посредине. Но здорово, что сделали хотя бы это. Потому что раньше, когда мы приходили и народу в баре было много, трансляции можно было только с крыльца посмотреть.

Экран у фудтрака на Зыбицкой: «А что? Удобно».

На Зыбицкой сразу несколько баров транслируют футбол. Одна из интересных локаций — даже не бар, а фудтрак с бургерами и фалафелью. Пока ждешь заказ, можно посмотреть матч: телевизор висит прямо на фургоне.


Как раз в ожидании фалафели встречаем музыкантов Андрея и Лену: «А что? Удобно», — глядя на телевизор, комментируют они. Ребята последние три года работали в разных странах Азии и первым делом отмечают, как оживилась сама Зыбицкая. Сегодня они будут смотреть футбол в фан-зоне на Октябрьской, а вот за едой пришли именно сюда — в прошлый раз, говорят, фалафель здесь была вкусной.

— Здесь качество изображения не очень, на прошлой неделе было лучше. Хотя и на большом экране в фан-зоне картинка подтормаживает.


Ребята удивлены, что алкогольную зону для болельщиков расположили прямо у Дворца Республики.

— Мы в шоке, что там разрешен алкоголь, прямо в палатке на площади. Но вот когда впервые шли туда, то думали, что футбол могли бы показывать и на большом экране на фасаде здания, где сейчас крутят рекламу.

Фан-зона возле Дворца спорта: «Один тайм был вынужден пропустить из-за ужина»

Похожая на фан-зону у Дворца Республики есть и зона около Дворца спорта. Она готова принять около 300 человек за столами, экраны также есть по периметру всего пространства. Есть здесь, как и в первой зоне, настольный футбол.


Подходим к пенсионеру Борису, который смотрит матчи здесь не первый день, потому как дома у него перестал работать телевизор.

— Я не болельщик, смотрю футбол только ради искусства. И люблю понаблюдать за людьми, посмотреть на хорошие команды. Смотрел здесь и матч Германия — Южная Корея. Потом — ужин, поэтому один тайм был вынужден пропустить.


Борис — справа

Единственное, что мужчине тут не нравится, так это то, что все пьют алкоголь — вокруг витает соответствующий запах. Сам он белорусское пиво не жалует, предпочитает чешское или бельгийское. Но все-таки белорусские пивные бренды хвалит за такую возможность посмотреть футбол.

— Насколько все будет хорошо организовано, зависит только от возможностей города. У нашего города, по всей видимости, возможностей немного, поэтому такие зоны и спонсируются частными брендами, — предполагает Борис.


А вот о других фан-зонах в городе мужчина не знал. «На Октябрьской площади есть? Она еще больше?» — переспрашивает мужчина и благодарит нас за подсказку. «Не знал, не знал. Ну спасибо». О месте, где находимся сейчас, узнал случайно.

— Увидел, что здесь собираются, из окна автобуса, когда ехал закупаться в «Галерею».

Фан-зона в парке Победы: «Здесь нет жилых домов, никто никому не мешает»

У велокафе на набережной Свислочи (парк Победы, пересечение набережной Свислочи и проспекта Машерова) расположилась еще одна уютная брендированная фан-зона. Хоть она и находится дальше других от центра, свободных мест у главного экрана (размером три на пять метров) к концу матча здесь немного.


За фан-баром замечаем Эдуарда. Он наблюдает за игрой в прозрачную щелку, что есть в углу шатра. Мужчина рассказывает, что подъехал ко второму тайму, но нецеленаправленно ради футбола не спешил: просто катался.

— Я по вечерам катаюсь, а сюда, в кафе, заезжаю чай пить. Смотрю футбол нечасто, но сейчас интересный матч: Сербы же «слили» Швейцарии, напряженная была тогда игра.


Эдуард

Мужчина немного философствует на тему мотивации в футболе и уровня доходов футболистов.

— У нас люди работают в среднем за 400−600 долларов. А футболисты получают огромные деньги. Казалось бы: ну отдайся ты уже полностью. Силу воли развей. Бегай через «не могу», а потом будешь отдыхать. Но вот все равно же не бегают. Значит, дело не в деньгах.

А вот наличие такой фан-зоны одобряет. Хоть и алкоголь не пьет.

— Люди никому не мешают, жилых домов вокруг нет. Вечером после них все убирают. Так что организовано в Минске все хорошо.

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***

23 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где появилась возможность получить бесплатно 20 билетов на фестиваль белоруской рок-музыки «Наш дзень!». 30 июня на территории музея народной архитектуры и быта под Минском выступят Volski, Dzieciuki, Akute, B: N, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, Мутнаевока, Змитер Войтюшкевич и другие.

Розыгрыш продлится до 29 июня.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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TUT.BY отправился в город, чтобы посмотреть, кто следит за мундиалем в столичных фан-зонах, на большом экране около бара на Зыбицкой и просто у вагончика с шаурмой.
 
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