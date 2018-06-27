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Появилась облегченная версия Instagram для Android-смартфонов

28.06.2018 15:25 — Разное | Tut.by  
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«Облегченное» мобильное приложение Instagram Lite появилось в магазине Google Play. На это обратило внимание издание Techcrunch.


Изображение: techcrunch.com

Приложение занимает всего 573 КБ памяти (обычный Instagram — 32 МБ). «Это позволяет экономить место на вашем телефоне и быстро загружать его», — говорится в описании программы.

В Instagram Lite можно редактировать и публиковать снимки в ленте и Stories. Функций загрузки видео и личных сообщений пока нет. Также в этом приложении нет рекламы.

Представители Instagram рассказали Techcrunch, что сейчас идет тестирование приложения в Мексике. Позже в этом году приложение станет доступно в других странах, а также дополнится функциями сообщений и видео.

 
 
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Приложение занимает всего 573 КБ памяти.
 
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