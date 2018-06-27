Появилась облегченная версия Instagram для Android-смартфонов

«Облегченное» мобильное приложение Instagram Lite появилось в магазине Google Play. На это обратило внимание издание Techcrunch .



Изображение: techcrunch.com

Приложение занимает всего 573 КБ памяти (обычный Instagram — 32 МБ). «Это позволяет экономить место на вашем телефоне и быстро загружать его», — говорится в описании программы.

В Instagram Lite можно редактировать и публиковать снимки в ленте и Stories. Функций загрузки видео и личных сообщений пока нет. Также в этом приложении нет рекламы.

Представители Instagram рассказали Techcrunch, что сейчас идет тестирование приложения в Мексике. Позже в этом году приложение станет доступно в других странах, а также дополнится функциями сообщений и видео.