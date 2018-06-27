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Уголовное дело о гибели Коржича направлено в прокуратуру
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Следственным комитетом принято решение о передаче уголовного дела о гибели Александра Коржича прокурору для направления в суд", - проинформировали в Следственном комитете. Ранее по делу проводились дополнительные следственные действия.
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. "Следственным комитетом...
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