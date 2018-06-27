На больших выходных ГАИ усилит контроль за состоянием водителей





С 29 июня по 4 июля ГАИ Минской области проведёт акцию «Трезвый водитель». Рейдовые мероприятия по контролю за физическим состоянием водителей пройдут с задействованием служб милиции общественной безопасности, дружинников и медработников.

Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.

В Госавтоинспекции отметили, что праздничные дни, как правило, совершается наибольшее число ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В целом с начала 2018 года на территории Минской области зарегистрировано 27 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 9 человек погибло, 36 человек получили травмы различной степени тяжести.

Одна из таких аварий произошла недавно в Несвижском районе. 25 июня в 20:00 на 14 км автодороги Несвиж-Сейловичи-Бузуны местный житель 1975 г.р. не справился с управлением автомашины Рено Меган-Сценик, допустил занос, съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате ДТП 34-летняя пассажирка, жительница Солигорска, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, а мужчина-пассажир 1972 г.р. был госпитализирован с переломами ребер и бедра. У водителя выявлено 2,00 промилле алкоголя.



