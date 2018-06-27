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Кого занесли на Доску почёта Слуцкого района по итогам 2017 года

28.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Кого занесли на Доску почёта Слуцкого района по итогам 2017 года

Торжественная церемония открытия Доски почёта Слуцкого района пройдёт 3 июля в рамках празднования Дня Независимости (Дня Республики). Начало в 09:00.

Как сообщает «Слуцкий край», на основании Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и решения Слуцкого райисполкома от 14 января 2009 г. №66 «О Доске почета Слуцкого района» Слуцкий районный исполнительный комитет решил занести на Доску почёта следующие трудовые коллективы, заслуженных людей и передовиков производства. 

Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций района:

  • государственного учреждения культуры «Слуцкий городской Центр традиционной культуры» (директор Губанович Зинаида Михайловна);
  • государственного учреждения образования «Греская средняя школа» (директор Артихович Наталья Николаевна);
  • государственного учреждения образования «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (директор Пономарева Инесса Михайловна);
  • государственного учреждения образования «Слуцкий Центр детского творчества» (директор Ярошевич Ольга Михайловна);
  • государственного учреждения образования «Ясли-сад №4 г. Слуцка» (заведующий Исаеня Елена Петровна);
  • коммунального торгово-производственного унитарного предприятия «Универмаг «Слуцк» (директор Блахина Наталья Викторовна);
  • неврологического отделения учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница» (врач-невролог (заведующий) Алешкевич Василий Николаевич);
  • образцового хора «Пралескі» государственного учреждения образования «Слуцкая детская школа искусств» (руководитель Улазовская Валентина Петровна);
  • отдела внутренних дел Слуцкого районного исполнительного комитета (начальник Герего Владимир Александрович);
  • открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (директор Жогло Андрей Николаевич);
  • открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» (в 2017 году генеральный директор Стецко Анатолий Николаевич);
  • открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод» (директор Чирец Дмитрий Демьянович);
  • открытого акционерного общества «Сороги-Агро» (в 2017 году директор Юшко Василий Валентинович);
  • общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Партнер» (директор Белькевич Татьяна Яновна);
  • сельскохозяйственного филиала «Агро-Замостье» открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (в 2017 году начальник Хмелев Николай Анатольевич);
  • участка прачечных услуг открытого акционерного общества «Слуцкая фабрика пошива одежды» (начальник участка Жогло Татьяна Александровна);
  • учреждения образования «Слуцкий государственный колледж» (директор Блахин Борис Брониславович);
  • филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ №125» (начальник Драган Дмитрий Викторович);
  • филиала «Подсобное сельское хозяйство «Греск» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат» (директор Варона Сергей Алексеевич);
  • филиала «Подсобное сельское хозяйство» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат» (в 2017 году директор Королёв Дмитрий Сергеевич).

Фотографии с фамилиями заслуженных людей района:

  • ШКЛЯРЕВСКОГО Сергея Ивановича – Героя Социалистического Труда, заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;
  • БАТАНОВОЙ Валентины Ивановны – кавалера ордена Трудовой Славы, бывшего оператора машинного доения коров колхоза имени Кирова;

Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы:

  • АЛЁХИНОЙ Ирины Иосифовны – врача-неонатолога (заведующего) отделения для новорожденных детей учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница»;
  • АНАНИЧА Алексея Геннадьевича – водителя открытого акционерного общества «Исерно»;
  • АНТИПЦЕВА Александра Александровича – тракториста-машиниста государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;
  • БУРАКА Сергея Сергеевича – формовщика изделий и конструкций дочернего унитарного предприятия «Сельский строительный комбинат» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»;
  • ВАСИЛЕНКИ Виктора Владимировича – первого заместителя начальника Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
  • ВЕЧЕРА Геннадия Леонидовича – главного зоотехника государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;
  • ВИНТЕРА Александра Александровича – монтажника строительных конструкций 4 разряда дочернего предприятия «Передвижная механизированная колона №225» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»;
  • ВОЛОТА Вячеслава Владимировича – тракториста-машиниста сельскохозяйственного филиала «Агро-Замостье» открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»;
  • ГАЙДУКЕВИЧА Геннадия Викторовича – водителя автомобиля линейной дорожной дистанции №641 филиала «Дорожно-эксплуатационное управление №64» республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр»;
  • ГРАК Галины Вадимовны – старосты д. Городище Бокшицкого сельсовета;
  • ЕРМАКОВОЙ Ольги Васильевны – социального работника отделения социальной помощи на дому государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»;
  • ЗОРИНОЙ Татьяны Васильевны – ведущего инженера Слуцкой группы технической эксплуатации и развития средств связи Слуцкого зонального узла электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»;
  • КОЛЕДЫ Валерия Михайловича – слесаря по ремонту автомобилей 6 разряда филиала «Автобусный парк №2» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс»;
  • КОХАНОЙ Валентины Ивановны – заведующего магазином №50 «Продукты» коммунального торгово-производственного унитарного предприятия «Универмаг «Слуцк»;
  • КОПЕЙКА Юлии Григорьевны – оператора по ветеринарной обработке животных свиноводческого комплекса аг. Греск открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
  • КУДЕЛКА Светланы Николаевны – оператора животноводческого комплекса и механизированных ферм районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз «Слуцк»;
  • ЛЯХ Зои Михайловны – оператора копировальных и множительных машин Минского областного унитарного предприятия «Слуцкая укрупненная типография»;

    МИРОНОВОЙ Елены Николаевны – директора государственного учреждения образования «Гимназия №1 г. Слуцка»;
  • НЕРОНСКОГО Николая Николаевича – слесаря по ремонту и обслуживанию тепловых сетей цеха по ремонту и обслуживанию тепловых сетей котельного производства коммунального унитарного производственного предприятия «Слуцкое ЖКХ»;
  • ПЫКО Жанны Евгеньевны – аппаратчика по выработке и купажированию уксуса открытого акционерного общества «Слуцкий уксусный завод»;
  • РАСИЧ Светланы Геннадьевны – руководителя народного хора Козловичского сельского дома культуры государственного учреждения культуры «Слуцкий районный центр народного творчества»;
  • СОСНОВСКОЙ Елены Леонидовны – учителя физической культуры и здоровья государственного учреждения образования «Средняя школа №11 г. Слуцка»;
  • ТЕРЕШКО Николая Михайловича – главного специалиста по капитальному строительству открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»;
  • ТРАФИМОВИЧ Лилии Фёдоровны – оператора машинного доения открытого акционерного общества «Весейский Покров»;
  • ФРУЗОРОВОЙ Оксаны Викторовны – товароведа 1 категории торгового отдела коммунального торгово-производственного унитарного предприятия «Слуцкторг»;
  • ХОДОРОВИЧ Татьяны Викторовны – бригадира молочно-товарной фермы открытого акционерного общества «Витко-Агро»;
  • ШЛЯГИ Натальи Николаевны – изготовителя мясных полуфабрикатов холодильника открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
  • ШЛЯХОВА Яна Антоновича – учащегося государственного учреждения образования «Средняя школа №11 г. Слуцка»;
  • ЯЦКО Михаила Николаевича – слесаря механо-сборочных работ частного производственно-торгового унитарного предприятия «Гидродеталь».

 
 
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Торжественная церемония открытия Доски почёта Слуцкого района пройдёт 3 июля в рамках празднования Дня Независимости (Дня Республики). Начало — в 09:00.
 
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