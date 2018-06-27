Кого занесли на Доску почёта Слуцкого района по итогам 2017 года





Торжественная церемония открытия Доски почёта Слуцкого района пройдёт 3 июля в рамках празднования Дня Независимости (Дня Республики). Начало — в 09:00.

Как сообщает «Слуцкий край», на основании Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и решения Слуцкого райисполкома от 14 января 2009 г. №66 «О Доске почета Слуцкого района» Слуцкий районный исполнительный комитет решил занести на Доску почёта следующие трудовые коллективы, заслуженных людей и передовиков производства.

Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций района:

государственного учреждения культуры «Слуцкий городской Центр традиционной культуры» (директор Губанович Зинаида Михайловна);

государственного учреждения образования «Греская средняя школа» (директор Артихович Наталья Николаевна);

государственного учреждения образования «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (директор Пономарева Инесса Михайловна);

государственного учреждения образования «Слуцкий Центр детского творчества» (директор Ярошевич Ольга Михайловна);

государственного учреждения образования «Ясли-сад №4 г. Слуцка» (заведующий Исаеня Елена Петровна);

коммунального торгово-производственного унитарного предприятия «Универмаг «Слуцк» (директор Блахина Наталья Викторовна);

неврологического отделения учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница» (врач-невролог (заведующий) Алешкевич Василий Николаевич);

образцового хора «Пралескі» государственного учреждения образования «Слуцкая детская школа искусств» (руководитель Улазовская Валентина Петровна);

отдела внутренних дел Слуцкого районного исполнительного комитета (начальник Герего Владимир Александрович);

открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (директор Жогло Андрей Николаевич);

открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» (в 2017 году генеральный директор Стецко Анатолий Николаевич);

открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод» (директор Чирец Дмитрий Демьянович);

открытого акционерного общества «Сороги-Агро» (в 2017 году директор Юшко Василий Валентинович);

общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Партнер» (директор Белькевич Татьяна Яновна);

сельскохозяйственного филиала «Агро-Замостье» открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (в 2017 году начальник Хмелев Николай Анатольевич);

участка прачечных услуг открытого акционерного общества «Слуцкая фабрика пошива одежды» (начальник участка Жогло Татьяна Александровна);

учреждения образования «Слуцкий государственный колледж» (директор Блахин Борис Брониславович);

филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ №125» (начальник Драган Дмитрий Викторович);

филиала «Подсобное сельское хозяйство «Греск» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат» (директор Варона Сергей Алексеевич);

филиала «Подсобное сельское хозяйство» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат» (в 2017 году директор Королёв Дмитрий Сергеевич).

Фотографии с фамилиями заслуженных людей района:

ШКЛЯРЕВСКОГО Сергея Ивановича – Героя Социалистического Труда, заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;

БАТАНОВОЙ Валентины Ивановны – кавалера ордена Трудовой Славы, бывшего оператора машинного доения коров колхоза имени Кирова;

Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы: