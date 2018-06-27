Кого занесли на Доску почёта Слуцкого района по итогам 2017 года

Торжественная церемония открытия Доски почёта Слуцкого района пройдёт 3 июля в рамках празднования Дня Независимости (Дня Республики). Начало — в 09:00.
Как сообщает «Слуцкий край», на основании Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и решения Слуцкого райисполкома от 14 января 2009 г. №66 «О Доске почета Слуцкого района» Слуцкий районный исполнительный комитет решил занести на Доску почёта следующие трудовые коллективы, заслуженных людей и передовиков производства.
Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций района:
государственного учреждения культуры «Слуцкий городской Центр традиционной культуры» (директор Губанович Зинаида Михайловна);
государственного учреждения образования «Греская средняя школа» (директор Артихович Наталья Николаевна);
государственного учреждения образования «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (директор Пономарева Инесса Михайловна);
государственного учреждения образования «Слуцкий Центр детского творчества» (директор Ярошевич Ольга Михайловна);
государственного учреждения образования «Ясли-сад №4 г. Слуцка» (заведующий Исаеня Елена Петровна);
коммунального торгово-производственного унитарного предприятия «Универмаг «Слуцк» (директор Блахина Наталья Викторовна);
неврологического отделения учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница» (врач-невролог (заведующий) Алешкевич Василий Николаевич);
образцового хора «Пралескі» государственного учреждения образования «Слуцкая детская школа искусств» (руководитель Улазовская Валентина Петровна);
отдела внутренних дел Слуцкого районного исполнительного комитета (начальник Герего Владимир Александрович);
открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (директор Жогло Андрей Николаевич);
открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» (в 2017 году генеральный директор Стецко Анатолий Николаевич);
открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод» (директор Чирец Дмитрий Демьянович);
открытого акционерного общества «Сороги-Агро» (в 2017 году директор Юшко Василий Валентинович);
общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Партнер» (директор Белькевич Татьяна Яновна);
сельскохозяйственного филиала «Агро-Замостье» открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (в 2017 году начальник Хмелев Николай Анатольевич);
участка прачечных услуг открытого акционерного общества «Слуцкая фабрика пошива одежды» (начальник участка Жогло Татьяна Александровна);
учреждения образования «Слуцкий государственный колледж» (директор Блахин Борис Брониславович);
филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ №125» (начальник Драган Дмитрий Викторович);
филиала «Подсобное сельское хозяйство «Греск» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат» (директор Варона Сергей Алексеевич);
филиала «Подсобное сельское хозяйство» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат» (в 2017 году директор Королёв Дмитрий Сергеевич).
Фотографии с фамилиями заслуженных людей района:
ШКЛЯРЕВСКОГО Сергея Ивановича – Героя Социалистического Труда, заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;
БАТАНОВОЙ Валентины Ивановны – кавалера ордена Трудовой Славы, бывшего оператора машинного доения коров колхоза имени Кирова;
Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы:
АЛЁХИНОЙ Ирины Иосифовны – врача-неонатолога (заведующего) отделения для новорожденных детей учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница»;
АНАНИЧА Алексея Геннадьевича – водителя открытого акционерного общества «Исерно»;
АНТИПЦЕВА Александра Александровича – тракториста-машиниста государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;
БУРАКА Сергея Сергеевича – формовщика изделий и конструкций дочернего унитарного предприятия «Сельский строительный комбинат» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»;
ВАСИЛЕНКИ Виктора Владимировича – первого заместителя начальника Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
ВЕЧЕРА Геннадия Леонидовича – главного зоотехника государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;
ВИНТЕРА Александра Александровича – монтажника строительных конструкций 4 разряда дочернего предприятия «Передвижная механизированная колона №225» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»;
ГАЙДУКЕВИЧА Геннадия Викторовича – водителя автомобиля линейной дорожной дистанции №641 филиала «Дорожно-эксплуатационное управление №64» республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр»;
ГРАК Галины Вадимовны – старосты д. Городище Бокшицкого сельсовета;
ЕРМАКОВОЙ Ольги Васильевны – социального работника отделения социальной помощи на дому государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»;
ЗОРИНОЙ Татьяны Васильевны – ведущего инженера Слуцкой группы технической эксплуатации и развития средств связи Слуцкого зонального узла электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»;
КОЛЕДЫ Валерия Михайловича – слесаря по ремонту автомобилей 6 разряда филиала «Автобусный парк №2» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс»;
КОПЕЙКА Юлии Григорьевны – оператора по ветеринарной обработке животных свиноводческого комплекса аг. Греск открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
КУДЕЛКА Светланы Николаевны – оператора животноводческого комплекса и механизированных ферм районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз «Слуцк»;
ЛЯХ Зои Михайловны – оператора копировальных и множительных машин Минского областного унитарного предприятия «Слуцкая укрупненная типография»;
МИРОНОВОЙ Елены Николаевны – директора государственного учреждения образования «Гимназия №1 г. Слуцка»;
НЕРОНСКОГО Николая Николаевича – слесаря по ремонту и обслуживанию тепловых сетей цеха по ремонту и обслуживанию тепловых сетей котельного производства коммунального унитарного производственного предприятия «Слуцкое ЖКХ»;
ПЫКО Жанны Евгеньевны – аппаратчика по выработке и купажированию уксуса открытого акционерного общества «Слуцкий уксусный завод»;
РАСИЧ Светланы Геннадьевны – руководителя народного хора Козловичского сельского дома культуры государственного учреждения культуры «Слуцкий районный центр народного творчества»;
СОСНОВСКОЙ Елены Леонидовны – учителя физической культуры и здоровья государственного учреждения образования «Средняя школа №11 г. Слуцка»;
ТЕРЕШКО Николая Михайловича – главного специалиста по капитальному строительству открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»;