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Жлобинчане могут принять участие в конкурсе: «Морская душа нараспашку»

28.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинчане могут принять участие в конкурсе: «Морская душа нараспашку»

Открытый районный конкурс с таким названием впервые пройдёт в нашем городе в День Военноморского флота, 29 июля, у памятного знака военным морякам в парке культуры и отдыха «Приднепровский».

Конкурс проводится при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, районного центра культурнодосуговой деятельности и по инициативе общества ветеранов военных моряков Жлобина.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в номинациях: вокал, хореография, литературно-музыкальная композиция, художественное слово. Представленные номера должны отражать морскую тематику.

Для участия в конкурсной программе необходимо до 10 июля предоставить в районный методический центр по адресу: ул. Урицкого, 58 (тел. 2-65-34; факс: 2-04-80) или выслать на электронный адрес: rrmts@mail.ru заявку и программу конкурсного выступления.

К слову, в рамках празднования Дня Военно-морского флота в парке помимо конкурса пройдут ещё митинг с возложением цветов и венков к памятному знаку, спортивные мероприятия с участием байдарочников и каноистов и многое другое.

Фото из архива газеты "Новы дзень"

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Открытый районный конкурс с таким названием впервые пройдёт в нашем городе в День Военноморского флота, 29 июля, у памятного знака военным морякам в...
 
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