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Жлобинщину посетила делегация из китайского города Ляньюньган
28.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Сегодня, 28 июня, Жлобинщину посетила делегация из китайского города Ляньюньган, с которым у нашего района установлены дружеские связи.
Своё пребывание на Жлобинщине гости из Поднебесной начали с посещения мемориального комплекса «Детям – жертвам войны» в Красном Береге и усадьбы КозелПоклевских.
Затем представители КНР ознакомились с работой ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» и ОАО «Рогачёвский молочноконсервный комбинат», продегустировали продукцию этих предприятий.
Партнёры из Китая также совершили экскурсию по Жлобину и побывали в Центре олимпийского резерва.
Людмила ОРЁЛ.
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Сегодня, 28 июня, Жлобинщину посетила делегация из китайского города Ляньюньган, с которым у нашего района установлены дружеские связи. Своё пребывание...
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