Сегодня, 28 июня, Жлобинщину посетила делегация из китайского города Ляньюньган, с которым у нашего района установлены дружеские связи.

Своё пребывание на Жлобинщине гости из Поднебесной начали с посещения мемориального комплекса «Детям – жертвам войны» в Красном Береге и усадьбы КозелПоклевских.

Затем представители КНР ознакомились с работой ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» и ОАО «Рогачёвский молочноконсервный комбинат», продегустировали продукцию этих предприятий.

Партнёры из Китая также совершили экскурсию по Жлобину и побывали в Центре олимпийского резерва.

Людмила ОРЁЛ.

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