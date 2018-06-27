В Дзержинской больнице пройдет День донора

10 июля в Дзержинской центральной районной больнице пройдет День донора.

10 июля в актовом зале Дзержинской центральной районной больницы любой желающий сможет принять участие в Дне донора. Небольшая поправочка: любой желающий гражданин Республики Беларусь с 18 до 60 лет.

До 29 июня в кабинете №17 ведется предварительная запись. При себе не лишним будет иметь амбулаторную карту, паспорт, мужчинам – и военный билет. Женщинам нужно пройти осмотр у гинеколога и флюорографическое обследование.

Естественно, все это не бесплатно − денежная компенсация донорам в этом году составляет 92,96 руб. Также возмещается стоимость завтрака − 4,13 руб. По окончании выдается справка об освобождении от работы на 2 дня, включая день сдачи.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (01716) 5-50-85.



