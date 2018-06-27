Безучетное потребление: Примеры расчета причиненного энергоснабжающей организации ущерба по Костюковичскому району

В январе 2016 года Министерством энергетики Республики Беларусь утверждена новая Инструкция о порядке перерасчетов (расчетов) за потребленную (потребляемую) электрическую энергию (мощность) в случаях самовольного (бездоговорного), безучетного потребления и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии и мощности

В основу инструкции заложен принцип расчета количества потребленной электрической энергии по пропускной способности сети присоединения, то есть по номинальному току вводного коммутационного аппарата при условии сохранности на нем пломб энергоснабжающей организации либо длительному дополнительному току присоединенного проводника (кабеля) без учета величины присоединенной мощности электроприемников.

Приведем конкретные примеры расчета причиненного энергоснабжающей организации ущерба по Костюковичскому району, связанные с нарушением потребителями действующих правил.

Представителями энергоснабжающей организации у гражданина Б. выявлено ответвление от ввода в здание и подключение безучетной нагрузки (розетки). Сумма ущерба по безучетному потреблению со дня последней проверки системы учета за 170 календарных дней составил 446,99 руб.

У гражданина Д. – выявлено повреждение электрического счетчика (высверливание отверстия в корпусе). Сумма ущерба по безучетному потреблению со дня последней проверки системы учета за 120 календарных дней составил 172,69 руб.

Все начисленные суммы по нанесенному энергоснабжающей организации ущербу при уклонении абонента от добровольной оплаты будут взысканы через суд.

За 4 месяца текущего года в районе проведено 10 рейдов по выявлению фактов хищения электрической энергии, составлено 2 акта на хищение в размере 619,68 руб.

За хищение электрической энергии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в пятикратном размере от суммы причиненного ущерба

Район электрических сетей.