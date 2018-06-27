ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В выходные в Беларуси начнётся похолодание, 3 июля будут дожди

28.06.2018 15:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. С 30 июня в Беларуси начнётся похолодание. Второй месяц лета также начнётся с прохладной погоды.  

Ночью 29 июня осадки не ожидаются, а в дневное время на большей части республики пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +13… +19°С, в светлое время суток поднимется до +24… +30°С.  

С 30 июня в Беларусь начнёт поступать холодная воздушная масса со стороны Скандинавии. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, на отдельных территориях будут грозы, ливни и сильный порывистый ветер. Ночью воздух остынет от +18°С по юго-востоку до +9°С по северо-западу страны. Днём преимущественно +12… +19°С, по юго-востоку будет теплее, там ожидается до +20… +22°С.  

1 июля ночью по восточным территориям, утром и днём на большей части Беларуси синоптики прогнозируют дожди, местами сильные дожди. Ночью и утром в некоторых районах дожди будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Ночью похолодает до +8… +14°С, днём потеплеет до +11… +17°С. На востоке Беларуси днём воздух нагреется до +18… +20°С.  

2 июля в стране будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ночью воздух охладится до +5… +11°С, днём столбик термометра поднимется до +11… +18°С.  

3 июля практически по всей республике пройдут дожди. Днём местами будут грозы. Ночью похолодает до +5… +12°С, в светлое время суток прогнозируется +13°С… +20°С.  

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С 30 июня в Беларуси начнётся похолодание. Второй месяц лета также начнётся с прохладной погоды.   Ночью 29 июня осадки не ожидаются, а в дневное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело о гибели Коржича направлено в прокуратуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика