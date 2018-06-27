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В Шанхае мужчина напал на школьников: погибли два ребёнка
Новости Китая. В Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на детей у одной из начальных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двое ребят, несмотря на усилия медиков, погибли на месте. Еще один ребенок и женщина получили ранения и были доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает.
Задержать злоумышленника полицейским помог прохожий, который стал свидетелем кровавой расправы. Нападавший оказался 29-летний безработный. По данным стражей порядка, мужчина таким образом решил отомстить обществу за то, что не смог устроиться на службу.
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Новости Китая. В Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на детей у одной из начальных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое ребят, несмотря на...
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