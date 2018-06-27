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Следствие по делу Коржича завершено, мать солдата с выводами не согласна
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СК еще в апреле заявил, что расследование по делу Коржича завершено: солдат покончил жизнь самоубийством. Тогда Светлана Коржич, его мать, сказала, что не согласна с этими выводами и в итоге
Напомним детали этого громкого дела: погибшего солдата нашли 3 октября повешенным в подвале на территории части. Тело Александра находилось в этом помещении семь дней, и никто из 72-го гвардейского объединенного учебного центра об этом не знал.
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