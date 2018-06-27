Следствие по делу Коржича завершено, мать солдата с выводами не согласна

СК еще в апреле заявил, что расследование по делу Коржича завершено: солдат покончил жизнь самоубийством. Тогда Светлана Коржич, его мать, сказала, что не согласна с этими выводами и в итоге добилась эксгумации и дополнительных экспертиз. Вот только это ни к чему не привело. «Результаты экспертизы точь-в-точь такие же как были раньше, а те телесные повреждения, которые были на голове, лице, якобы возникли «в результате манипуляций с телом» уже после смерти. Так сами же ребята давали показания, что аккуратно сняли тело Саши, аккуратно положили», — рассказала TUT.BY мама погибшего солдата. Несмотря на выводы следствия, женщина считает, что ее сына убили. сейчас расследование гибели Коржича завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру. Не исключено, что слушания в суде начнутся в августе.

Напомним детали этого громкого дела: погибшего солдата нашли 3 октября повешенным в подвале на территории части. Тело Александра находилось в этом помещении семь дней, и никто из 72-го гвардейского объединенного учебного центра об этом не знал.

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