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"А если он упадет?". Жители пятиэтажек в Гомеле жалуются на жизнь под стрелой строительного крана

28.06.2018 15:54 — Разное | Tut.by  
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Жители улицы Академика Павлова в Гомеле всерьез опасаются за свои жизнь и здоровье. Всему виной огромный строительный кран, который появился в их дворе неделю назад. Люди жалуются, что его стрела нависает над балконами, головами и припаркованными автомобилями. «А если он упадет?» — беспокоятся местные.


Три года назад жильцы пятиэтажек на улице Академика Павлова узнали, что в их дворе планируется строительство нескольких 14-этажных домов. Сначала, говорят, в эту новость даже никто не поверил. Ведь места здесь и без высоток впритык. К примеру, одну из пятиэтажек от здания ДК «Фестивальный» отделяет лишь небольшая зеленая зона. Напротив другой расположились частные дома, а сразу за ними — оживленный проспект. Но город решил, что здесь должны появиться две 14-этажных одноподъездных высотки на 97 квартир каждая.


Убедившись в том, что никто не шутит, жильцы стали писать письма во все инстанции с требованием отменить решение о строительстве. За суетой и волнением пропустили самое главное — общественные обсуждения. До сих пор недоумевают, как такое могло произойти.

— Оказывается, общественные обсуждения по вопросу строительства в нашем дворе высоток состоялись еще весной. Позже нам сообщили, что на этих обсуждениях все высказались «за», кроме одного человека. Где же эти все? Вот, посмотрите, сколько нас — и мы все здесь против, — возмущены жильцы.

Неравнодушные к судьбе двора люди записывались на приемы к чиновникам, требовали встреч с руководством УКСа (он выступает заказчиком объекта), но ответ был один — строительству быть.

— «Хотите вы этого или нет, но дом будет построен», — с этой фразы началось первое собрание, когда к нам пришли из УКСа. Ходила к архитектору — то же самое сказал, — вздыхает местная жительница Елена.


— Мы как-то просили убрать дряхлую липу — не убрали. А теперь, не моргнув, уничтожат все деревья в округе? Ну вы посмотрите, где здесь ставить дом? Нам же перекроют весь кислород! — наперебой говорят местные.

— Если тут появятся 14-этажные дома, двор превратится в одну сплошную парковку — ни травинки не останется, — уверены жильцы.


С прошлой недели переживаний на улице Академика Павлова прибавилось — на территории стройки появился огромный кран.

— Мы и раньше волновались, ведь понимали: чтобы построить 14-этажный дом, нужна серьезная техника, а где она тут развернется? Нам говорили: «Не волнуйтесь, все будет по нормативам». А сейчас эта гигантская башня крутит грузы у нас прямо над головой. А если она упадет? Ведь сколько раз краны падали! — приводят аргументы жильцы.

— Мы с детства помним слоган «Не стой под стрелой», а сейчас мы под ней не просто стоим — живем! Разве это нормально?

В Управлении надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Госпромнадзора нашему звонку не удивились. Говорят, с подобными жалобами сталкиваются регулярно, ведь в условиях точечной застройки краны нередко устанавливаются в стесненных условиях, что вполне ожидаемо вызывает недовольство у местных. Специалисты просят жильцов не волноваться и обещают, что в ближайшие дни на стройплощадку выедет специальная комиссия, которая оценит безопасность проведения строительных работ.


 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Жители улицы Академика Павлова всерьез опасаются за свою жизнь и здоровье. Всему виной огромный многометровый строительный кран, который появился в их дворе...
 
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