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Можно ли подцепить инфекцию через мыло в общественном туалете
Можно ли чем-то заразиться, если в общественном туалете вымыть руки брусковым мылом? И правда ли, что жидкое мыло безопаснее? Объясняет
— С брусковым мылом все в порядке — видимо, с мытьем рук болезни не передаются.
Наиболее тщательное
В 1988 году компания-производитель мыла оплатила другой
С тех пор несколько работ отмечали наличие бактерий из окружающей среды на брусковом мыле, но ни одна не указала на него как на источник инфекции. Напротив, недавние исследования подтверждают способность обычного мыла бороться с инфекциями — даже с
А что лучше: твердое мыло или жидкое?
Спорят об этом с 1980-х. Большинство обсуждений в научном среде сводятся к подсчетам бактерий на бруске твердого мыла или на банке, куда налили жидкое. Но значение имеет то, останутся ли они после мытья на ладонях.
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Есть ли риск в том, чтобы мыть руки куском мыла, который лежит в общественном туалете?
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