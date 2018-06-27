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Можно ли подцепить инфекцию через мыло в общественном туалете

28.06.2018 15:52 — Разное | Tut.by  
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Можно ли чем-то заразиться, если в общественном туалете вымыть руки брусковым мылом? И правда ли, что жидкое мыло безопаснее? Объясняет The New York Times.


Фото: pixabay.com

— С брусковым мылом все в порядке — видимо, с мытьем рук болезни не передаются.

Наиболее тщательное исследование этого вопроса опубликовали в 1965 году. Ученые провели ряд экспериментов: осознанно загрязнили ладони одного участника примерно пятью миллиардами бактерий (в том числе, стафилококком и кишечной палочкой). Тот вымыл руки с мылом — а потом брусок передали другому участнику с чистыми ладонями. После мытья на руках бактерий не обнаружили. Исследователи сделали вывод: «То количество бактерий, которое может появиться на куске мыла, не представляет угрозы для здоровья. Даже если мыло часто используют или кладут в мыльницу, которая не высыхает до конца».

В 1988 году компания-производитель мыла оплатила другой эксперимент. На мыло «подсаживали» болезнетворные бактерии: кишечную палочки, синегнойную палочку. Таким брусочком руки вымыло 16 человек. Бактерий на их ладонях не нашли.

С тех пор несколько работ отмечали наличие бактерий из окружающей среды на брусковом мыле, но ни одна не указала на него как на источник инфекции. Напротив, недавние исследования подтверждают способность обычного мыла бороться с инфекциями — даже с очень серьезными.

А что лучше: твердое мыло или жидкое?

Спорят об этом с 1980-х. Большинство обсуждений в научном среде сводятся к подсчетам бактерий на бруске твердого мыла или на банке, куда налили жидкое. Но значение имеет то, останутся ли они после мытья на ладонях.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют мытье рук как главный способ защититься от инфекций. И одинаково хорошо относятся как к кусковому, так и к жидкому мылу. Так что единственная ошибка, которую можно совершить, — это вовсе не вымыть руки мылом из-за необоснованной боязни заражения.

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Есть ли риск в том, чтобы мыть руки куском мыла, который лежит в общественном туалете?
 
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