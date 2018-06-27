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В одном из самых бедных районов средняя зарплата выросла на 50 долларов. 7 фактов о получках в мае

28.06.2018 15:46 — Разное | Tut.by  
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Средние заработки белорусов пока не дотянули до заветной тысячи. Зато в разрезе районов статистика продолжает демонстрировать интересные вещи. И большинство из них касаются «бедняков». Так, Шарковщина уже второй месяц подряд не самая бедная в стране, а один из районов десятки с самыми низкими зарплатами и вовсе продемонстрировал рекордный рост получек, который даже «богачам» из Солигорска не догнать.


7 фактов о зарплатах в мае

  • Больше всего зарплаты выросли в Сенненском районе — плюс 105 рублей. Теперь этот район Витебской области покинул десятку самых бедных районов страны. Посмотрим, что будет с этим «чудом» в следующем месяце.
  • В мае упали зарплаты в 5 районах. Самое большое падение в Крупском районе: там средние заработки потеряли 34,7 рубля.
  • Наконец-то у нас появился еще один район, в котором платят больше пресловутой 1000 рублей: к Солигорскому и Минскому району присоединился Дзержинский.
  • Разница между самым «богатым» (а это по-прежнему Солигорский район) и самым «бедным» (здесь тоже по-прежнему Мстиславский район) не изменилась и составляет 2,4 раза.
  • Только два района в стране имели в мае среднюю зарплату меньше 600 рублей (Мстиславский и Шарковщинковский), но если темпы роста сохранятся, то в следующем месяце мы получим страну, в которой все районы получают больше 600.
  • Чуть меньше стало районов, где средние зарплаты находятся в пределах 600−700 рублей, — сейчас таких 46 из 118. В предыдущие месяцы в эти цифры традиционно укладывался каждый второй район Беларуси.
  • В 7 районах средние получки превысили общестрановой показатель (943,9 рубля). В прошлом месяце их было 6.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в апреле
Район Средняя зарплата в мае (в рублях) Как изменилась по сравнению с апрелем (в рублях)
Солигорский 1423,2 +65,6
Минский 1118,7 +23,6
Дзержинский 1000,4 +51,1
Речицкий 996,5 +10
Островецкий 957,4 +53,1
Жлобинский 956 +17,9
Мозырский 946,8 -14
Смолевичский 937,7 +16,7
Пуховичский 871,9 +56,1
Светлогорский 867,2 +31,7

Список лидеров, как видим, не изменился. Один из представителей «богатой» десятки — Мозырский район — оказался еще и в немногочисленной группе тех, кто в мае пережил падение средних зарплат.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в мае
Район Средняя зарплата в мае (в рублях)

Как изменилась по сравнению с апрелем (в рублях)
Мстиславский 593,8 +33,4
Шарковщинский 594,4 +33,4
Лиозненский 627,9 +28,5
Славгородский 634 +20,2
Ушачский 634,2 +37,7
Кормянский 635 +15,5
Бобруйский 635,9 +28,4
Бешенковичский

636,7

 +31,4
Шумилинский 646,7 +29
Браславский 616,9 +17,7

В десятке «бедняков» новичок — Кормянский район Гомельской области — он занял место внезапно разбогатевшей Сенненщины. Отметим, что уже три месяца подряд зарплаты в самых бедных районах не падают.

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Падали зарплаты только в 5 районах из 118. Кроме того, у нас наконец-то появился еще один район, в котором платят больше пресловутой 1000 рублей.
 
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