В одном из самых бедных районов средняя зарплата выросла на 50 долларов. 7 фактов о получках в мае

Средние заработки белорусов пока не дотянули до заветной тысячи. Зато в разрезе районов статистика продолжает демонстрировать интересные вещи. И большинство из них касаются «бедняков». Так, Шарковщина уже второй месяц подряд не самая бедная в стране, а один из районов десятки с самыми низкими зарплатами и вовсе продемонстрировал рекордный рост получек, который даже «богачам» из Солигорска не догнать.
7 фактов о зарплатах в мае
Больше всего зарплаты выросли в Сенненском районе — плюс 105 рублей. Теперь этот район Витебской области покинул десятку самых бедных районов страны. Посмотрим, что будет с этим «чудом» в следующем месяце.
В мае упали зарплаты в 5 районах. Самое большое падение в Крупском районе: там средние заработки потеряли 34,7 рубля.
Наконец-то у нас появился еще один район, в котором платят больше пресловутой 1000 рублей: к Солигорскому и Минскому району присоединился Дзержинский.
Разница между самым «богатым» (а это по-прежнему Солигорский район) и самым «бедным» (здесь тоже по-прежнему Мстиславский район) не изменилась и составляет 2,4 раза.
Только два района в стране имели в мае среднюю зарплату меньше 600 рублей (Мстиславский и Шарковщинковский), но если темпы роста сохранятся, то в следующем месяце мы получим страну, в которой все районы получают больше 600.
Чуть меньше стало районов, где средние зарплаты находятся в пределах 600−700 рублей, — сейчас таких 46 из 118. В предыдущие месяцы в эти цифры традиционно укладывался каждый второй район Беларуси.
В 7 районах средние получки превысили общестрановой показатель (943,9 рубля). В прошлом месяце их было 6.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в апреле
Район
Средняя зарплата в мае (в рублях)
Как изменилась по сравнению с апрелем (в рублях)
Солигорский
1423,2
+65,6
Минский
1118,7
+23,6
Дзержинский
1000,4
+51,1
Речицкий
996,5
+10
Островецкий
957,4
+53,1
Жлобинский
956
+17,9
Мозырский
946,8
-14
Смолевичский
937,7
+16,7
Пуховичский
871,9
+56,1
Светлогорский
867,2
+31,7
Список лидеров, как видим, не изменился. Один из представителей «богатой» десятки — Мозырский район — оказался еще и в немногочисленной группе тех, кто в мае пережил падение средних зарплат.
Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в мае
Район
Средняя зарплата в мае (в рублях)
Как изменилась по сравнению с апрелем (в рублях)
Мстиславский
593,8
+33,4
Шарковщинский
594,4
+33,4
Лиозненский
627,9
+28,5
Славгородский
634
+20,2
Ушачский
634,2
+37,7
Кормянский
635
+15,5
Бобруйский
635,9
+28,4
Бешенковичский
636,7
+31,4
Шумилинский
646,7
+29
Браславский
616,9
+17,7
В десятке «бедняков» новичок — Кормянский район Гомельской области — он занял место внезапно разбогатевшей Сенненщины. Отметим, что уже три месяца подряд зарплаты в самых бедных районах не падают.