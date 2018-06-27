В одном из самых бедных районов средняя зарплата выросла на 50 долларов. 7 фактов о получках в мае

Средние заработки белорусов пока не дотянули до заветной тысячи. Зато в разрезе районов статистика продолжает демонстрировать интересные вещи. И большинство из них касаются «бедняков». Так, Шарковщина уже второй месяц подряд не самая бедная в стране, а один из районов десятки с самыми низкими зарплатами и вовсе продемонстрировал рекордный рост получек, который даже «богачам» из Солигорска не догнать.





7 фактов о зарплатах в мае

Больше всего зарплаты выросли в Сенненском районе — плюс 105 рублей. Теперь этот район Витебской области покинул десятку самых бедных районов страны. Посмотрим, что будет с этим «чудом» в следующем месяце.

В мае упали зарплаты в 5 районах. Самое большое падение в Крупском районе: там средние заработки потеряли 34,7 рубля.

Наконец-то у нас появился еще один район, в котором платят больше пресловутой 1000 рублей: к Солигорскому и Минскому району присоединился Дзержинский.

Разница между самым «богатым» (а это по-прежнему Солигорский район) и самым «бедным» (здесь тоже по-прежнему Мстиславский район) не изменилась и составляет 2,4 раза.

Только два района в стране имели в мае среднюю зарплату меньше 600 рублей (Мстиславский и Шарковщинковский), но если темпы роста сохранятся, то в следующем месяце мы получим страну, в которой все районы получают больше 600.

Чуть меньше стало районов, где средние зарплаты находятся в пределах 600−700 рублей, — сейчас таких 46 из 118. В предыдущие месяцы в эти цифры традиционно укладывался каждый второй район Беларуси.

В 7 районах средние получки превысили общестрановой показатель (943,9 рубля). В прошлом месяце их было 6.

Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в апреле Район Средняя зарплата в мае (в рублях) Как изменилась по сравнению с апрелем (в рублях) Солигорский 1423,2 +65,6 Минский 1118,7 +23,6 Дзержинский 1000,4 +51,1 Речицкий 996,5 +10 Островецкий 957,4 +53,1 Жлобинский 956 +17,9 Мозырский 946,8 -14 Смолевичский 937,7 +16,7 Пуховичский 871,9 +56,1 Светлогорский 867,2 +31,7

Список лидеров, как видим, не изменился. Один из представителей «богатой» десятки — Мозырский район — оказался еще и в немногочисленной группе тех, кто в мае пережил падение средних зарплат.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в мае Район Средняя зарплата в мае (в рублях) Как изменилась по сравнению с апрелем (в рублях) Мстиславский 593,8 +33,4 Шарковщинский 594,4 +33,4 Лиозненский 627,9 +28,5 Славгородский 634 +20,2 Ушачский 634,2 +37,7 Кормянский 635 +15,5 Бобруйский 635,9 +28,4 Бешенковичский 636,7 +31,4 Шумилинский 646,7 +29 Браславский 616,9 +17,7

В десятке «бедняков» новичок — Кормянский район Гомельской области — он занял место внезапно разбогатевшей Сенненщины. Отметим, что уже три месяца подряд зарплаты в самых бедных районах не падают.