​Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

Саммит президентов РФ и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – пройдёт 16 июля в Хельсинки, сообщает в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров президенты двух стран обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Ожидается, что встреча продлится несколько часов – планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет, а также совместная пресс-конференция.