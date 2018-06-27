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Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Саммит президентов РФ и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – пройдёт 16 июля в Хельсинки, сообщает в пресс-службе Кремля.
В ходе переговоров президенты двух стран обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Ожидается, что встреча продлится несколько часов – планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет, а также совместная пресс-конференция.
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Саммит президентов РФ и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщает в пресс-службе Кремля.
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