​Президенты Австрии и Германии примут участие в митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец»

В Минск съезжаются гости для участия в памятной церемонии. В митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» завтра примет участие Президент Беларуси, а также делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом. Также с австрийской стороны митинг-реквием в память жертв нацизма посетит экс-президент Австрии Хайнц Фишер.

Участие в церемонии примут представители государственных и общественных организаций Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии. В «Тростенце», по официальным данным, погибло более 200 тысяч человек из разных стран. Это одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения. По количеству жертв «Тростенец» находится на четвёртом месте после лагерей смерти «Освенцим», «Майданек» и «Треблинка».

Также завтра состоятся переговоры Александра Лукашенко с президентами Австрии и Германии. Лидеры стран обсудят вопросы совместного увековечения памяти жертв нацизма, а также двустороннее сотрудничество и выстраивание многостороннего взаимодействия в регионе.