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В белорусских гимназиях-интернатах будут кормить детей на $2 в день

28.06.2018 15:58 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси утвердило нормы питания для детей, обучающихся в гимназиях-интернатах и общежитиях учреждений общего среднего образования.

В соответствии с постановлением N317, на 4-разовое питание выделяется от Br3,91 до Br4,52 в день в зависимости от возраста учащихся.

Минимальная сумма - Br3,91 выделяется на питание детям в возрасте от 6 до 10 лет. В старшей возрастной категории на питание тратится уже больше – Br4,22 (11-13 лет) и Br4,52 (14-17 лет).

В постановлении прописано также количество и нормы основных продуктов питания, которые должны получать учащиеся: хлеба, макаронных изделий и круп, картофеля и овощей, мяса и рыбы, фруктов и молока, колбасных изделий и майонеза.

Так, детям в день положено от 90 до 110 г мяса, 240-300 г овощей, 220-260 г картофеля и 50-60 г творога. При этом ежедневно воспитанники интерната должны получать не менее 150 г фруктов, 10 г сухофруктов. Нормы отпуска колбасы составляют от 10 до 20 г в день, ржаного хлеба - 100-120 г и 8 г соли.

Исключение составляют воспитанники кадетских училищ. Их довольствие несколько больше: от Br5,56 до Br5,99 в день. Основных продуктов питания они, соответственно, потребляют больше. Например, 160-170 г мяса. А вот сахара им, напротив, положено меньше, чем тем, кто живет и учится в других учреждениях образования: 45 г против 55-60 г.

Расчеты сделаны исходя из планового четырехразового питания школьников, проживающих вне дома.

Кстати, 28 июня 2018 года на Национальном правовом портале Республики Беларусь был опубликован документ о некоторых изменениях норм расходов на питание некоторых детей. Так, несовершеннолетним иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за рубежом, расходы на питание увеличиваются на 50%.

 
 
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Правительство Беларуси утвердило нормы питания для детей, обучающихся в гимназиях-интернатах и общежитиях учреждений общего среднего образования. В соответствии...
 
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