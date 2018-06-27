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Беларусь в январе-апреле увеличила экспорт калийных удобрений на 1,4%, азотных - на 11,7%

28.06.2018 15:31 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь в январе-апреле 2018 года увеличила экспорт калийных удобрений на 1,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 2,15 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).

По данным Национального статистического комитета (Белстат), средняя цена экспорта хлоркалия составила $373 за тонну (рост на 10,3%). В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 11,9% - до $804,5 млн.

Экспорт азотных удобрений в отчетный период увеличился на 11,7% - до 42 тыс. тонн. Средняя цена экспорта азотных удобрений выросла на 26,8% - до $639 за тонну.

Статкомитет также сообщает, что производство калийных удобрений в Беларуси в январе-мае 2018 года выросло на 2,5% по сравнению с показателем января-мая 2017 года - до 3,1 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). В мае выпущено 625,5 тыс. тонн хлоркалия, что на 1,4% меньше, чем в апреле текущего года.

Объем выпуска азотных удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в январе-мае 2018 года составил 381,1 тыс. тонн (соответствует уровню января-мая 2017 года). В мае производство азотных удобрений увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 8% - до 76,7 тыс. тонн.

ПО "Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

Азотные удобрения в Беларуси производит ОАО "Гродно Азот", которое специализируется на выпуске жидкого технического аммиака, азотных удобрений (карбамид, карбамидо-аммиачная смесь, сульфат аммония), технического метанола, капролактама, а также биодизельного топлива, жидкой двуокиси углерода.

В 2017 году в Беларуси выпущено 7,1 млн тонн калийных удобрений (на 14,9% больше, чем в 2016 году), экспорт хлоркалия вырос на 12,8% - до 6,44 млн тонн, в стоимостном выражении - на 12,1%, до $2,26 млрд. Экспорт азотных удобрений в прошлом году сократился на 20,4% - до 288,9 тыс. тонн при росте производства на 1,3%, до 854,2 тыс. тонн.

 
Теги: Гродно
 
 
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Беларусь в январе-апреле 2018 года увеличила экспорт калийных удобрений на 1,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 2,15 млн тонн (в пересчете на...
 
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