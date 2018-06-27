Samsung Galaxy Note 9 представят 9 августа. Аналитик рассекретил гаджет до анонса

Компания Samsung 9 августа в Нью-Йорке представит свой новый флагманский смартфон — Galaxy Note 9. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин раскрыл подробности о еще не анонсированном устройстве до официального анонса.





Аналитик заявил, что у него уже была возможность взглянуть на смартфон и составить о нем первое впечатление. Дизайн новинки практически не будет отличаться от предшествующего Galaxy Note 8. Из видимых различий — горизонтальная (а не вертикальная) основная камера на задней стороне аппарата, под которой расположат сканер отпечатков пальцев.

Емкость аккумулятора Galaxy Note 9 составит 4000 мАч. По словам эксперта, из-за этого смартфон немного прибавит в весе. В режиме непрерывного воспроизведения видео на максимальной яркости дисплея аппарат продержится около 23−25 часов.

Базовая модификация смартфона получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В продаже также появятся версии с 8 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти. В наличии будет и слот для карт памяти. Смартфоны для США и Южной Кореи будут базироваться на процессоре от Qualcomm, модификации для остального мира получат чип Exynos.

Экран новинки будет немного изогнут, как и в нынешнем Galaxy Note 8. При этом диагональ и уровень максимальной яркости немного увеличится. В Samsung также работают над улучшением функции Always On Display, но ее, скорее всего, приберегут для Galaxy S10.

Основная камера Galaxy Note 9 получит изменяющуюся диафрагму, как в моделях Galaxy S9 и Galaxy S9+. Также немного возрастет светосила, улучшится оптическая стабилизация. Возможно, в смартфон также добавят функцию плавных наплывов при съемке наподобие HTC U12+.

Изменения также коснутся стилуса S Pen, он получит поддержку Bluetooth. При этом аналитик отметил, что подобное компания уже показывала в 2012 году для планшетов серии Note, когда перо могло использоваться в качестве беспроводной гарнитуры. Стилусом также получится разблокировать смартфон. Некоторые режимы работы пера S Pen особенно понравятся бизнес-пользователям.

По словам Муртазина, в России в продажу выйдет максимальная версия аппарата с 8/512 ГБ памяти — это случится в сентябре. Предполагаемая стоимость — от 80 до 90 тысяч российских рублей (1265−1425 долларов). При этом модель с 6/128 ГБ памяти могла бы стоить около 70 тысяч российских рублей (1108 долларов).

Изменения также затронут интеллектуального помощника Bixby. В новой версии 2.0 он объединит все сервисы, которые сейчас есть у компании. «Это необходимо для процесса обучения, создания новых сценариев для пользователей, причем в разных странах мира», — пишет аналитик.

Специалист также заявил, что «основной упор будет сделан на бизнес-аудиторию, внутри компании этот смартфон больше не считают условно-массовым и не будут пытаться продать его всем. В отличие от предыдущих лет, в Samsung решили, что держать на рынке старую и новую модель одновременно нецелесообразно, поэтому пару месяцев назад Note 8 прекратили поставлять. Параллельно на полках эти аппараты будут существовать не очень долго».

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