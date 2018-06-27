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"Деньгами за чернику погасили кредит на квартиру". Как и сколько белорусы зарабатывают на ягодах

28.06.2018 16:10 — Разное | Tut.by  
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Запрет на посещение лесов сняли уже во многих районах, а значит, можно идти собирать чернику. Тем более что ее уже принимают заготовители. Для некоторых это чуть ли не единственный источник дохода. «Многие люди у нас в деревне собирают летом ягоды, сдают и живут на эти деньги весь год», — рассказывает одна из закупщиков. FINANCE.TUT.BY проехал по лесам Минской области и узнал, сколько белорусы зарабатывают на чернике и на что тратят деньги.


«В день сдаем по 16 килограммов, собираю мужу на лечение»

Судя по тому, что машин на обочинах дорог нет, ягодников в лесу немного. С дороги замечаем двух женщин с ведрами, идущих вдоль посадок вглубь леса. Не иначе как за черникой направляются. Догоняем.

— Мы с мамой каждый год собираем чернику и сдаем. Каждый день ходим, обычно набираем два ведра по 8 килограммов, — говорит одна из них. — Урожай черники в этом году хороший, ягод много, зеленые еще есть. Есть и мелкая, но больше крупной.

Женщины говорят, что в этом году они уже неделю ходят за ягодами, но сдавать будут только второй раз — принимать начали только на этой неделе. До этого черничное варенье варили. Сейчас собирают ягоды, чтобы сдать и заработать денег. Сейчас они сдают ягоды по 3,5 рубля за килограмм, за два ведра по 8 килограмм выходит около 56 рублей.

— Нам сейчас деньги нужны. Я нигде не работаю, живем вместе с мамой, она мне помогает. Раньше я работала в колхозе сторожем, а училась я на овощевода. Ходила на биржу труда, там мне предложили работу, связанную с заготовкой черники. Но пока ничего определенного, — говорит дочь.


Женщины собирают ягоды быстро, без листьев. Пока мы разговаривали, донышки ведер, с которыми они пришли, уже скрылись под слоем черники.

— У меня муж очень быстро ягоды собирает, — похвасталась дочь. — Но он пока болеет. Вот ему на лечение деньги собрать нужно — 100 рублей.

А сколько же собирают и сдают другие? Мы проехали до ближайшей деревни, чтобы поговорить с теми, кто принимает чернику. По дороге проехали две женщины на велосипедах с пустыми корзинами.

— Может, подскажете, где у вас тут чернику принимают, — кричу им вслед из окна машины.

Оказалось, что здесь чуть ли не каждый третий этим занимается.

«За день принимаю 75−80 килограммов ягод»

Тем временем мы заехали к одному из приемщиков.

— Я уже пенсионерка, принимаю ягоды в первый раз, — рассказывает пожилая женщина. — Совсем случайно занялась этим делом. Мой муж — самый лучший грибник в деревне, знает все грибные места. Он каждый год сдавал лисички. Так и познакомился с ребятами, которые грибы закупали, ягоды они пока не принимали. Они предложили мужу заняться закупкой, но он отказался. А я согласилась. А теперь лисичек нет, и, чтобы заработать, ребята стали принимать чернику.


В кладовке у женщины аккуратно составлены стопкой ящики с черникой. Рядом еще несколько корзин с ягодами. В сумме здесь килограмм 120 черники.

— Я еще только пять ящиков отдала. А здесь стоит принятое за два дня, — поясняет собеседница. — Мне привозят ящики и деньги. Цену, по которой принимать ягоды, тоже устанавливаю не я, а ребята, которые у меня забирают ягоды. Самые первые ягоды я принимала по 3 рубля, потом по 3,3, а сегодня уже мне разрешили принимать по 3,6 рубля. Потом чернику у меня забирают и везут сдавать на перерабатывающий завод. То есть цена зависит от того, по сколько у заготовителей принимает завод, плюс издержки на транспорт, плюс приемщику заплатить.

Кстати, за то, что женщина принимает у людей чернику, ей платят всего 15 копеек с каждого принятого килограмма. То есть за 120 килограммов выходит всего 18 рублей.

В журнале у заготовителя записано, кто, сколько и на какую сумму сдал ягод.

— Кто-то приносит и по 4 килограмма, кто-то и 23, — говорит приемщица. — Я все эти данные потом в ведомость переношу.

Пенсионерка рассказала, что ее муж тоже собирает чернику и сдает. А она сейчас уже в лес не ходит. Во-первых, «чувствует себя неважно», во-вторых, у них большое хозяйство — утки, гуси, куры, индоутки.

— Ягоды — это же большое подспорье. Я проработала 46 лет учительницей, а пенсию получаю 300 рублей. Многие люди у нас в деревне собирают летом ягоды, сдают и живут на эти деньги весь год, — рассказывает женщина. — Мы всю жизнь были связаны с лесом, потому что помощи неоткуда ждать было. А у нас два сына-студента были, квартиру в Минске снимать нужно было.


На внутренней стороне обложки толстой тетради у женщины записано, когда и сколько ее семья заработала на чернике.

— В 2009-м — 250 рублей заработали, в 2010-м — 300, в 2011-м — 1250, в 2012-м — 1000 рублей, а в 2013-м — 1200, — перечисляет пенсионерка. — Дальше я не записывала, поэтому не могу точно сказать, на сколько насдавали. Это мы все вместе столько зарабатывали: и я, и муж, и сын с внуками, и невестку в лес волокли, потому что нам нужно было рассчитаться за кредит. Сыну квартиру строили. Мы брали кредит на 15 лет, за 4 года отдали эти деньги, в том числе благодаря и чернике. В этом году дождя не было, ягоды мелкие и не везде есть. Но мой муж все равно то 10, то 11 килограммов умудряется насобирать.

Пока мы беседовали, сдавать ягоды никто не приходил.

— Так у меня уже и денег нет, и тары, поэтому я пока не принимаю, — объяснила женщина. — И вообще хочу отказаться от этого дела. Мне все-таки тяжело уже. Не люблю на калькуляторе считать, боюсь ошибиться и испортить себе репутацию. Меня ведь все в деревне знают.


В надежде, что у других приемщиков окажутся люди, мы проехали в самый конец деревни. Там живет Михаил, который тоже принимает ягоды. Людей, желающих сдать ягоды, у него тоже не оказалось. Да и с самим парнем поговорить не удалось. Зато побеседовали с его мамой.

— Мы ягоды уже не первый год принимаем, — рассказывает женщина. — Я уже два года, как на пенсии. До этого работала на ферме, а черникой занимался мой сын. Но он на коляске инвалидной, ему тяжело, поэтому я ему помогаю.

Приемщица говорит, что в этом году ягод «приносят мало, потому что не везде они есть». Принимает она килограмм по 3,5 рубля. За работу ей платят больше, чем предыдущей приемщице, — 20 копеек за каждый принятый килограмм.

— За день принимаю 75−80 килограммов. Нет ягод. И людей в деревне немного. Кто-то и 2 килограмма приносит, а кто-то и 12. Ягоды мокрые и грязные — с листьями, а иногда и с ветками. За это положено делать скидку и принимать по меньшей цене. Но люди не понимают этого, ругаются, думают, что я их обманываю и не хочу платить.


Сама женщина и ее семья ягоды не собирает и не сдает.

— В прошлом году ходила за черникой, собирала для себя. Компоты закатывала. У меня трое внуков, дети выпили. А в этом году не ходили за черникой.

«Внучка копит на телефон, а я ей — на новый диван»

Сдавать чернику — не единственный способ заработать на ягоде. Те, кто живет в деревнях возле крупных автомобильных дорог, просто садятся на обочинах и продают дары леса проезжающим мимо. И, к слову, имеют с этого не меньше. Под Шищицами, вдоль Слуцкой трассы, продающих ягоды — как грибов после дождя. Цена на чернику у всех одинаковая — 5 рублей литр.

— Каждый год торгуем здесь, — рассказывает одна из продавцов. — Продаем немного. За неделю сейчас продала всего 5 банок — это 25 рублей. Принимают у нас в деревне чернику или нет, я не знаю. Мы не сдаем.

Еще одна женщина, которая торгует ягодами возле дороги, рассказала, что она этим заработала сыну на ремонт в новой квартире.

— Я каждое лето — от первых и до последних ягод в лесу, — рассказывает Галина, жительница одной из деревень в Слуцком районе. — У меня сын три года назад квартиру построил, в долги влезли. А молодым же заселиться надо, у них двое деток. А квартиры сейчас как сдают? Хорошо, если розетки да ванна с туалетом есть. Остальное все делать надо. Ну вот и решила помочь детям и подзаработать.

Женщина говорит, что ягод в 2016 году было много, поэтому она «чуть ли не каждый день собирала по десятилитровому ведру. Это где-то 8 килограмм, если набрать с горкой». В выходные Галине помогали собирать ягоды дети.

— В общей сложности за сезон с помощью детей я заработала больше 700 рублей, — говорит пенсионерка. — На эти деньги мы купили обои на всю квартиру, плитку на кухонный фартук и табуретки.

По словам женщины, затраты на сбор ягод у нее нулевые, поскольку в лес она ездит на велосипеде, а чернику принимают ее соседи, поэтому сдавать тоже никуда везти не нужно.


— Одни плюсы от сбора! — с улыбкой говорит женщина. — Я за последние годы сильно растолстела, весила 95 килограммов. Потому что с пенсией стала больше дома сидеть. Я, конечно, и на огороде работала, и в тот же лес ездила, но все равно таких интенсивных нагрузок не было. А тут 10 километров на велосипеде до леса, 10 обратно. Плюс часов 6−7 собираешь внаклонку. Еду с собой не брала. Похудела на 12 килограммов.

Довольная результатом, прошлым летом Галина снова отправилась на заготовку ягод.

— В прошлом году в наших лесах ягод почти не было. Но я все равно ходила собирать. За день литра 3−4 набирала. Только уже не сдавала, потому что заготовители совсем мало давали — 3 рубля с копейками за килограмм, что ли, — вспоминает пенсионерка. — Моя соседка посоветовала выходить на дорогу возле леса и продавать. Так делала. До обеда собирала, потом продавала и домой ехала. Пол-литровую банку городские даже по 5 рублей брали. Но в основном по 4 продавала. Несколько раз я и земляникой торговала. За то лето я заработала почти 500 рублей. Купили детям красивую люстру в зал и смеситель хороший в кухню.

Этим летом из-за запрета на посещение лесов Галина ходила за ягодами «еще только пару раз».

— Знаю, что деревенские собирают. Но и про то, что оштрафовали двоих за это, мне рассказывали. Не хотела рисковать. Как прошли дожди у нас, так я и начала ходить. Ягод в этом году немного, но больше, чем в прошлом. Пока не сдаю, а продаю у дороги. У нас принимают килограмм по 2 рубля — это совсем мало, — возмущается женщина. — В этом году со мной за ягодами восьмилетняя внучка ходит, копит себе на телефон. А я хочу заработать денег ей на новый диван, а то старая тахта ей уже мала.


Кстати, мы тоже насобирали небольшое ведро черники, чтобы продать ее на Комаровском рынке в Минске и посмотреть, выгодно ли торговать ягодами и сколько можно заработать.

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Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY проехал по Минской области и узнал, сколько белорусы зарабатывают на чернике и на что тратят деньги.
 
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